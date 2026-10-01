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Ao VivoIngressos
Rafael van der VaartNOS
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Rafael van der Vaart ainda vê um ponto positivo na seleção da Holanda: "Ele foi incrível"

Grécia x Países Baixos
Grécia
Países Baixos
Liga das Nações A
N. Lang
T. Reijnders

A Holanda arrancou um ponto nos acréscimos contra a Grécia na noite de quinta-feira pela Liga das Nações: 2 a 2. Rafael van der Vaart viu dois pontos positivos do lado da seleção holandesa: Noa Lang e Tijjani Reijnders.

No primeiro tempo, tudo deu errado para a fraca seleção holandesa. Com gols de Fotis Ioannidis e Giorgos Masouras, a Grécia foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

O técnico Xavi mexeu pesado no intervalo: Ruben van Bommel, Quinten Timber e Guus Til foram substituídos por Lang, Ryan Gravenberch e Reijnders. E deu resultado. A Holanda foi muito melhor e ainda buscou o 2 a 2 com gols de Virgil van Dijk e Reijnders.

“Acho bom quando um treinador admite o próprio erro”, disse Van der Vaart após a partida à NOS, referindo-se às três substituições de Xavi no intervalo. “Também há muitos técnicos que insistem no que escalaram e dão mais quinze minutos. Mas foi simplesmente um primeiro tempo dramático, e ele mexeu.”

“Noa Lang foi incrível e Reijnders jogou demais”, elogiou o analista. “Então, como treinador, você ainda conseguiu corrigir isso, embora, claro, tenha começado de forma realmente desesperadora.”

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Wim Kieft viu que a Holanda esteve melhor com a bola depois do intervalo. “É muito fácil dizer agora que Til e Timber não são bons o suficiente, mas Reijnders e Gravenberch estão em outro nível”, afirmou Kieft.

Van der Vaart concorda com ele. “Dinâmicos e rápidos. Não dava para ser pior. Quando você entra, também joga muito mais solto. Isso eu preciso acrescentar. Mas dava para ver muito mais vontade. Eles também pressionavam de perto de novo imediatamente.”

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