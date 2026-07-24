Rafael Leão abre as portas para jogar no Brasil e indica destino favorito

Poucas semanas após disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção portuguesa, Rafael Leão voltou a chamar atenção por declarações envolvendo o futebol brasileiro. Principal estrela do Milan e um dos pontas mais valorizados da Europa, o jogador de 27 anos mostrou que não pretende limitar toda a carreira ao continente europeu. Frequentador do Brasil durante as férias, o atacante admitiu que considera atuar no país no futuro e revelou quais clubes despertam maior identificação.

Durante participação no Podpah, podcast no YouTube, Leão exibiu fotos dos treinos que realizou no CT do Corinthians, na última semana, enquanto se prepara para a reapresentação ao Milan. O jogador de Portugal tratou de elogiar o clube e sua estrutura, agradecendo a oportunidade de treinar no Timão e deixando em aberto a possibilitar de jogar na equipe no futuro: "Eu gostei muito do Corinthians, as pessoas de lá foram muito de boa comigo, as instalações estavam muito boas. [...] Corinthians, muito obrigado e estamos juntos, e a gente nunca sabe o futuro, desde já agradecer por eles terem aberto as portas para mim para treinar".

Leão também aproveitou para brincar ao ser questionado sobre uma possível saída do clube italiano já nesta janela de transferências: "É, vou para o Corinthians", respondeu, aos risos.

Na sequência, porém, adotou um discurso mais cauteloso e reforçou que segue comprometido com a equipe italiana. "Eu já tinha falado com o clube na hipótese de experimentar uma nova experiência, não sei se vai acontecer. Dia 29 tenho que me apresentar lá e, enquanto eu estiver lá, vou dar meu máximo, respeitando sempre a camisa que me deu tudo. Se caso acontecer, vou estudar as opções, mas ainda sou jogador do Milan."

Ao ser perguntado se aceitaria jogar no Brasil, o português deixou a possibilidade em aberto: "Um dia, sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura, com as pessoas, com o tempo... não em São Paulo [que é frio]". E completou: "E no Rio só tem um [clube que gostaria de jogar], no Rio só tem um".

Apesar de não falar explicitamente o nome, posts passados de Rafael Leão indicam que se trata do Flamengo, clube que ele já mostrou simpatiza e publicou fotos e videos nas redes com a camisa Rubro-Negra.

Por enquanto, porém, qualquer mudança segue apenas no campo das possibilidades. Rafael Leão tem contrato com o Milan e deixou claro que continuará focado na equipe italiana enquanto permanecer no elenco. Ainda assim, as declarações reforçam que uma passagem pelo Brasil não está descartada, especialmente em um momento futuro da carreira, quando o português decidir buscar novos desafios.



