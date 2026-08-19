Questão do técnico no BVB: renovação de Niko Kovac só sob uma condição?

Como escreve a Sport Bild em sua edição mais recente, o técnico do Dortmund e seu superior, o diretor-executivo esportivo Lars Ricken, chegaram a um acordo de que as negociações contratuais entre o clube e Kovac só devem acontecer depois que o próprio Ricken tiver renovado seu vínculo com os Schwarzgelben.

Atualmente, ambos os contratos ainda vão até o fim da temporada que está prestes a começar. No caso de Ricken, uma continuidade da parceria além disso é vista como mera formalidade diante dos sucessos recentes do BVB no mercado de transferências.

O motivo do acordo seria a relação extremamente amistosa entre Kovac e Ricken. Segundo a publicação, ambos teriam manifestado o desejo de seguir trabalhando juntos em Dortmund. Uma renovação de Ricken seria, assim, uma espécie de condição para uma assinatura de Kovac.

Que o BVB, em princípio, estaria disposto a seguir com o germano-croata à beira do campo já é conhecido há mais tempo. Na temporada passada, Kovac levou o Borussia a um vice-campeonato relativamente tranquilo, embora em nenhum momento tenha conseguido desafiar seriamente o Bayern de Munique.

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Quantas vitórias Niko Kovac comemorou com o BVB?

O treinador de 54 anos assumiu o Dortmund em fevereiro de 2025, depois que o então técnico Nuri Sahin foi demitido devido à falta de resultados persistente.

Também graças a Kovac e a uma forte arrancada final na liga, o BVB ainda conseguiu, na última rodada, saltar para a quarta colocação e, com isso, garantir a classificação para a Champions League.

Somando todas as competições, Kovac esteve 72 vezes à beira do campo pelo time aurinegro. Com 43 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, ele somou média de 1,97 ponto por jogo. Uma campanha tão forte assim, com pelo menos 50 partidas, foi registrada pela última vez no BVB por Lucien Favre, que ocupou o cargo de julho de 2018 a dezembro de 2020.