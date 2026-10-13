A partida entre Barcelona e Getafe, realizada no último sábado pelo Campeonato Espanhol, teve um episódio polêmico entre Lamine Yamal e Abdelkabir Abqar, zagueiro da equipe madrilenha, depois que os dois jogadores trocaram palavras duras durante o confronto.

O jornal espanhol "Sport" revelou, com base em imagens exibidas pelo programa "El Día Después", na plataforma "Movistar+", que o episódio começou após a reclamação dos jogadores do Barcelona por uma decisão do árbitro Jesús Gil Manzano em uma jogada dentro da área do Getafe.

Os acontecimentos tiveram início depois de um choque entre o atacante do Barcelona e o goleiro David Soria, no qual o árbitro marcou falta contra o jogador da equipe catalã, decisão que provocou os protestos dos atletas do Barcelona, que acreditavam que o goleiro do Getafe havia cometido a infração.

Lamine Yamal estava entre os que reclamaram da decisão e, durante o protesto, Abqar se aproximou dele e começou a provocá-lo fazendo referência às suas origens marroquinas, dizendo: "Lamine, Lamine, você quer jogar pelo Marrocos. Lamine, você quer isso", numa alusão à escolha do astro do Barcelona de representar a seleção espanhola no âmbito internacional, em vez da seleção marroquina.

Yamal tentou afastar o zagueiro do Getafe com o braço para seguir conversando com o árbitro, mas Abqar continuou a persegui-lo e a repetir seus comentários, antes de o jogador do Barcelona se afastar sem entrar em nova discussão, enquanto o árbitro não demonstrou qualquer reação diante do episódio, segundo as imagens divulgadas.

As cenas voltaram a colocar em evidência as origens marroquinas de Yamal, que optou por representar a Espanha internacionalmente, e também revelaram parte da tensão que acompanhou o duelo, para além dos acontecimentos técnicos vistos em campo.