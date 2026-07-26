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Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

Quer forçar a transferência a todo o custo! Avançado de topo estará a planear o próximo passo num tenso braço de ferro no mercado de transferências

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J. Alvarez

O Atlético de Madrid mantém-se irredutível em relação a Julián Álvarez, apesar de uma oferta de 100 milhões de euros. Segundo o Sport, de Espanha, o avançado planeia agora dar o próximo passo para forçar a sua transferência para o FC Barcelona.

Segundo a informação, a estratégia do jogador passa agora por fazer, ainda no final de julho ou, no mais tardar, no início de agosto, uma nova declaração pública, como uma tomada de posição clara, e voltar a procurar o contacto direto com a direção do Atlético.

De acordo com a reportagem, Alvarez sente-se traído pelo seu atual empregador. A direção do clube tinha-lhe garantido que abriria negociações perante uma proposta correspondente. No entanto, isso não aconteceu no caso da investida do Barcelona.

O Barça já tinha apresentado uma proposta oficial ao Atlético. No entanto, a oferta de 100 milhões de euros caiu em saco roto junto dos responsáveis do clube da capital. Como os espanhóis se mantêm intransigentes e o avançado tem no seu contrato, válido até 2031, uma cláusula de rescisão astronómica de 500 milhões de euros, Alvarez vê a necessidade de agir por conta própria.

Julian AlvarezGetty Images

Julian Alvarez quer mesmo mudar-se para o FC Barcelona

Já durante o Mundial, o avançado deixou as suas intenções de saída absolutamente claras. Na altura, declarou: "Falei com os responsáveis do clube com quem tinha de falar. Acredito que uma transferência é o melhor para todos e quero realizar o meu sonho."

Uma mudança para outros interessados, como o FC Arsenal, não é tema para o argentino. Um potencial negócio com os londrinos, no qual, segundo rumores, Viktor Gyökeres deveria entrar nas contas, caiu por terra, uma vez que o Arsenal deslocou as suas prioridades para Vinicius Junior, do Real Madrid.

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No Barcelona, tanto a direção desportiva como a equipa técnica veem em Alvarez o reforço ideal. No entanto, o Barça só apresentará novas propostas quando o jogador, através das suas ações, voltar a desbloquear a situação negocial. O arranque dos treinos no Atlético, sob o comando do treinador Diego Simeone, está marcado para 10 de agosto.

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