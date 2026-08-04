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Lamine YamalGetty Images
Christian Guinin

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"Quer dizer, na verdade ele não fez muita coisa, né?" Astro do darts, Luke Littler dispara contra Lamine Yamal

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O campeão mundial de dardos Luke Littler voltou a chamar atenção com declarações extremamente autoconfiantes. Diante da estrela do Barça Lamine Yamal, "The Nuke" não conseguiu evitar uma alfinetada.

Em entrevista ao jornal inglês SunLittler respondeu à pergunta sobre se ele seria o atleta mais dominante do mundo: "No momento, claro, é difícil dizer isso. Afinal, Sinner venceu Wimbledon. Mas sim, pela forma como venço meus jogos, apresento minhas atuações e conquisto títulos, provavelmente sou o melhor que existe."

Ele se vê com clara vantagem em relação ao astro ofensivo do Barcelona, Yamal, que recentemente conquistou a Copa do Mundo com a Espanha, mas que, na visão de "The Nuke", convenceu apenas de forma moderada.

"Obviamente a Espanha venceu a Copa do Mundo e todo mundo fala sobre Lamine Yamal. Quero dizer, ele na verdade não fez muita coisa, fez? Talvez tenha marcado um gol. Deu algumas assistências. Ele é o melhor jogador de 19 anos do mundo? Não, não é! Enquanto eu estiver vencendo, jogando bem e acumulando troféus, isso é tudo o que conta", alfinetou Littler.

Luke LittlerGetty

Lamine Yamal se torna campeão mundial com a Espanha em 2026

De fato, Yamal não teve no torneio nos Estados Unidos, Canadá e México exatamente a mesma influência que teve dois anos antes, na conquista da Eurocopa, na Alemanha, pela seleção espanhola. Na ocasião, o jogador de 19 anos foi eleito o melhor jovem do torneio e contribuiu com quatro assistências e um gol nos sete jogos até a conquista do título.

Na Copa do Mundo de 2026, seu rendimento foi consideravelmente mais modesto. Embora Yamal tenha estado em campo nas oito partidas - em uma delas entrou como substituto -, marcou apenas um gol e deu uma assistência.

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Ainda assim, o astro ofensivo do Barcelona não chegou totalmente em forma à Copa do Mundo, já que sofreu uma lesão na coxa no terço final da temporada pelo FC Barcelona, o que o afetou até durante o torneio.

No darts, por sua vez, Littler está atualmente praticamente imbatível. O bicampeão mundial venceu até agora, neste ano, todos os seis majors televisionados da PDC e, além disso, foi o primeiro jogador na história da Order of Merit a ultrapassar a marca de 3 milhões de libras em premiação. Desde novembro, ele venceu 66 de seus 76 jogos em torneios major.

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