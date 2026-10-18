Quem será a vítima? A revolta dos reservas coloca Mourinho diante de decisões difíceis contra o Sevilla

O Real Madrid recebe o Sevilla na noite deste domingo, em meio a indícios de mudanças, tanto na escalação titular após a reação dos reservas no confronto com a Roma, quanto no desempenho e na imagem que a equipe quer transmitir depois de uma vitória valiosa na Liga dos Campeões, que devolveu a moral aos jogadores graças a uma reação forte marcada pela coragem.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o Real Madrid disputa sua primeira partida sem Vinícius Júnior, suspenso por quatro jogos, em meio a um cenário de incerteza sobre o plano ofensivo no qual o técnico José Mourinho pretende se apoiar na ausência de um dos principais astros da equipe, que seguiu presente na escalação titular apesar da queda de rendimento no período recente.

Uma das opções ofensivas ganha cada vez mais chances, ainda que não fosse esperada antes da partida da equipe na Itália: Endrick fez uma apresentação excepcional, o que levou o treinador a pensar seriamente em devolvê-lo à ponta direita, depois de ter causado grandes estragos à defesa do time de Gasperini.

Por outro lado, Kylian Mbappé ficará fora das contas de mudança e seguirá na posição de centroavante, enquanto Diomande manterá seu lugar pelo lado esquerdo, de onde também causou o maior dano ao adversário na última terça-feira.

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Essa mudança pode fazer com que Jude Bellingham recue para uma posição mais interiorizada, em um cenário quase totalmente diferente do trio ofensivo mais utilizado pelo treinador português ao longo da temporada.

Mas Mourinho também estuda outras opções, já que Arda Güler entrou no segundo tempo diante da Roma e provou que mantê-lo no banco de reservas representa um desperdício de seu potencial.

O jogador turco pode avançar para uma posição mais ofensiva, a fim de compensar a ausência de Vinícius, ou atuar ao lado de Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde no meio-campo.

A partida contra a Roma gerou algumas dúvidas sobre a escalação que o treinador vai utilizar, depois que Mourinho afirmou, na entrevista coletiva de ontem, que os jogadores que entraram no segundo tempo merecem receber uma oportunidade na equipe titular, indicando que Espí, que também marcou um gol, merece jogar, mas destacando ao mesmo tempo que os jogadores do primeiro tempo merecem a mesma chance, citando entre eles Diomande e Mbappé.

A outra questão é a possibilidade de Mourinho fazer um ajuste no meio-campo, retirando um dos volantes, com a saída de Tchouaméni sendo mais provável do que a de Valverde, com o objetivo de melhorar a fluidez de jogo que a equipe perdeu no período recente.

O próprio Bellingham ou Arda Güler podem ajudar nessa região, caso o treinador decida mudar todo o trio ofensivo, com exceção de Kylian Mbappé.

Na defesa, Dean Huijsen pode voltar à escalação após cumprir sua suspensão de uma partida.

Quaisquer que sejam as escolhas de Mourinho, o Real Madrid não pode se permitir um novo tropeço, especialmente porque a próxima rodada terá o clássico contra o Barcelona no Camp Nou, num momento em que o time merengue entra na partida já sofrendo com uma diferença de pontos desfavorável.

O Real Madrid luta pelo título do Campeonato Espanhol, e não será fácil justificar que a disputa tenha chegado a esse nível de dificuldade tão cedo na temporada, mais precisamente em outubro.



