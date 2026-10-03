A seleção da Espanha conquistou uma vitória folgada por 3 a 1 sobre a República Tcheca, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste sábado, no estádio Carlos Tartiere, na cidade de Oviedo, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

Lamine Yamal abriu o placar para a Espanha aos 5 minutos, após receber a bola na entrada da área e driblar um zagueiro antes de soltar um belo chute com a perna esquerda em direção à trave mais distante, que o goleiro Kinsky não conseguiu defender. Assim, o ponta do Barcelona manteve o hábito de marcar cedo, depois de ter feito o primeiro gol da Espanha em três partidas consecutivas.

Rodri ampliou com o segundo gol antes da meia hora de jogo, depois de Pedri avançar dentro da área e a bola chegar ao meio-campista após uma tentativa da defesa tcheca de afastá-la, levando Rodri a soltar um chute forte e preciso que balançou as redes, dando à Espanha uma vantagem confortável antes do fim do primeiro tempo.

No início do segundo tempo, Luis de la Fuente fez várias alterações, poupando Lamine Yamal e Álex Baena e lançando Víctor Muñoz e Jeremy Pino, antes de colocar Mikel Merino e Fermín López nos lugares de Pedri e Dani Olmo, numa tentativa de manter o ritmo da equipe e dar a jogadores novos a oportunidade de participar.

A seleção tcheca conseguiu diminuir a diferença por volta dos 70 minutos, depois de Jiri Slama aproveitar o espaço dentro da área e soltar um chute rasteiro bem colocado em direção à trave mais distante, que balançou as redes de David Raya, fazendo a partida voltar ao clima de disputa novamente.

Os donos da casa quase chegaram ao empate, depois de Rayan Nadri aproveitar um erro de David Raya e mandar a bola para dentro das redes, mas o árbitro anulou o gol por conta de uma falta contra Robin Le Normand, mantendo a Espanha na frente.

A seleção tcheca sofreu um novo golpe perto do fim, depois que Ladislav Krejci recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso ao derrubar um ataque espanhol, antes de Mikel Merino definir o confronto com o terceiro gol praticamente no último minuto, aproveitando o rebote do goleiro Kinsky após uma tentativa de Víctor Muñoz, mandando-a para as redes e confirmando a vitória de "La Roja" por 3 a 1.

Com essa vitória, a Espanha manteve seu início perfeito na Liga das Nações da Europa, após conquistar seu terceiro triunfo consecutivo, depois das vitórias sobre Inglaterra e Croácia, enquanto a República Tcheca permaneceu sem pontos no grupo.