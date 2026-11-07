Quem ele pensa que é? Torcedores do Brasil atacam Raphinha por causa de Ancelotti

Raphinha, estrela do Barcelona, provocou a ira de um grande número de torcedores brasileiros após as declarações que fez antes do período de pausa para as datas Fifa.

Raphinha disse: "Se o técnico Carlo Ancelotti realmente conta comigo, ele sabe que precisa administrar os meus minutos em campo".

E acrescentou: "Acredito que, como técnico, ele sabe como fazer isso, ou seja, administrar os meus minutos em campo. Já conversamos sobre esse assunto".

O site Tribuna relatou que as declarações de Raphinha não foram bem recebidas por um grande número de torcedores brasileiros nas redes sociais.

Os torcedores da seleção brasileira acreditam que Raphinha perdeu o seu senso patriótico e passou a se comprometer apenas com os interesses do seu clube, o Barcelona.

Em setembro passado, Raphinha percorreu milhares de quilômetros para atuar por mais de 160 minutos com a seleção brasileira em duas partidas amistosas contra a Índia e a Austrália, mas voltou ao Barcelona com uma lesão muscular, ficando afastado dos gramados por cerca de 3 semanas.

No entanto, os torcedores brasileiros acreditam que Raphinha não valoriza mais a seleção do seu país, após as suas recentes declarações a respeito do técnico Ancelotti.

Os comentários dos torcedores brasileiros vieram carregados de raiva contra Raphinha, sendo que um deles disse: "Quem ele pensa que é para impor as suas condições a um técnico do tamanho de Ancelotti?".

Outro respondeu: "Você veste a camisa da seleção brasileira com orgulho e joga sempre que for convocado, é simplesmente isso".

Um terceiro continuou: "Atitude vergonhosa de um jogador que até agora não conquistou nenhum título importante com a seleção nacional". E um quarto torcedor explicou: "Se ele quer tanto descansar, deve ficar no Barcelona e dar a oportunidade a alguém que realmente se importe com a seleção para que entre na lista".

Um quinto torcedor afirmou: "Imagina ter a ousadia de dizer a Carlo Ancelotti publicamente como gerir a lista da seleção. Joga por 60 minutos com o seu clube e, de repente, acha que tem a palavra final no topo da hierarquia da seleção nacional".

E um sexto torcedor expressou a sua raiva ao dizer: "O egoísmo e o sentimento de merecimento no futebol brasileiro atualmente chegaram a níveis fora de controle, com uma total falta de respeito pela camisa da seleção".

Vale ressaltar que, desde o retorno de Raphinha ao Barcelona, após a sua última lesão com a seleção brasileira, ele participou de 5 partidas, mas não completou 90 minutos em nenhuma delas, em meio à gestão de Hansi Flick dos seus minutos em campo. O jogador marcou 3 gols ao longo dessas cinco partidas.

No total, Raphinha marcou 19 gols e deu 3 assistências em 13 partidas que disputou em todas as competições nesta temporada.