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Mesmo tendo apenas 19 anos, Pau Cubarsí já se tornou um dos zagueiros mais importantes do Barcelona e da seleção espanhola.

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Em entrevista exclusiva ao The Athletic, Cubarsí revelou quem são os dois ex-jogadores do Barcelona que mais o inspiraram.

O jornal Sport publicou as declarações de Cubarsí, que disse: "Minhas referências são Carles Puyol e Gerard Piqué. Gosto dos dois modelos: o do zagueiro aguerrido e forte e o do zagueiro com boa qualidade técnica".

Cubarsí também destaca os principais pontos fortes de cada um dos ex-capitães do Barcelona: "Piqué tinha um papel maior na construção das jogadas, mas Puyol era fundamental em termos de mentalidade e personalidade".

Trata-se de uma combinação de qualidades que se encaixa no perfil que Cubarsí vem construindo para si, já que ele consegue se destacar graças à força e à firmeza nos duelos defensivos, além da precisão na saída de bola a partir do setor defensivo.

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As referências de Cubarsí, porém, não se limitam às duas lendas do Barcelona. Nos últimos anos, ele também acompanhou de perto Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool.

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Cubarsí afirmou: "Nos últimos anos, admirei muito o Virgil van Dijk. Mas também me acostumei a analisar bastante a mim mesmo e o meu desempenho".

Nesse sentido, Cubarsí admite que é muito rigoroso consigo mesmo quando comete um erro.

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"Sou muito crítico comigo mesmo quando cometo um erro. Durante a partida, você tem consciência de cada movimento que faz, seja ele bem executado ou não", explicou.

Ainda assim, Pau Cubarsí garante que os erros não abalam sua autoconfiança: "Sigo evoluindo com a mesma mentalidade e tento reduzir os erros ao mínimo possível".