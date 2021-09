Quem deve ser o novo técnico do Vasco após a saída de Lisca?

O Cruz-Maltino anunciou a saída do treinador nesta quarta-feira (8)

É oficial: o Vasco da Gama está em busca de um novo técnico. Após a derrota por 3 a 1 para o Avaí , Lisca pediu demissão e não comandará mais o Cruz-Maltino.

Contratado com muita expectativa após boas passagens por clubes como Ceará e América-MG, o treinador durou pouco mais de dois meses no cargo e deixa São Januário com 12 jogos: quatro vitórias, um empate e sete derrotas.

Como foi o próprio técnico que pediu as contas, o Vasco da Gama poderá contratar outro treinador para a disputa da Série B: vale lembrar que o clube já demitiu Marcelo Cabo no início do torneio e não poderia mais fazer mudanças caso Lisca não pedisse demissão.

O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Lisca não é mais o treinador do Clube.



Agora, o clube de São Januário busca um novo técnico e alguns nomes já começam a ser especulados.

Guto Ferreira, ex-Ceará , é um dos que parece agradar parte da torcida. Recentemente demitido, estaria livre no mercado e poderia fazer o primeiro trabalho em um time do Rio de Janeiro.

Outros nomes que estão no mercado são Fernando Diniz, recém-demitido no Santos, Rogério Ceni, que deixou o Flamengo, Roger Machado, ex-Fluminense, e até mesmo Dorival Júnior, sem emprego desde deixar o Athletico-PR, ainda em 2020.

Sem um comandante definido, o Vasco volta aos gramados nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), diante do CRB, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão.