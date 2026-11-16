Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Quinten Timber é alvo de duras críticas no X durante a partida entre Alemanha e Holanda pela Liga das Nações. Em Berlim, o meio-campista recebe a chance de substituir Frenkie de Jong, lesionado, mas não consegue convencer quem acompanha o jogo. No intervalo, a Holanda perde por 1 a 0, e os pedidos por uma substituição se multiplicam nas redes sociais.

O técnico da seleção, Xavi, surpreendeu antes do duelo com a Alemanha ao escolher Timber no lugar de Teun Koopmeiners. O meio-campista forma o setor com Joey Veerman e Tijjani Reijnders, mas tem muitas dificuldades diante da forte pressão dos alemães.

No X, as críticas a Timber são duras. Vários espectadores destacam, sobretudo, a diferença em relação a De Jong. "Como alguém pode achar que Quinten Timber consegue substituir Frenkie?", questiona um torcedor, surpreso.

Outro espectador também não entende a escolha de Xavi. "Quinten Timber no lugar de Frenkie de Jong. Ele é dezessete vezes mais fraco...", escreve no X. Um terceiro é direto: "Que jogador mediano é esse Quinten Timber."

Publicidade Publicidade

Para vários torcedores, falta a Timber, sobretudo, inteligência de jogo. "É preciso ter jogadores mais inteligentes no meio-campo. Quinten Timber não tem capacidade técnica suficiente e simplesmente não enxerga o jogo", avalia um espectador.

Tópicos relacionados

Outro espectador também é bastante crítico à atuação do meio-campista. Para ele, o técnico da seleção precisa agir no intervalo. "Quinten Timber não tem nível para jogar aqui. Tirem Timber e Reijnders", afirma.

Um torcedor já tem até um substituto em mente. "Quinten Timber é o impostor desta noite. Coloquem Koopmeiners logo!", escreve. Ele cita o meio-campista que, antes da partida, já era visto como possível substituto de De Jong.

Publicidade

As críticas, porém, não se limitam à atuação individual de Timber. A escalação também gera questionamentos. "Um Timber ainda vai. Dois é demais. Que bagunça", escreve um espectador, referindo-se à presença de Quinten e Jurriën Timber entre os titulares.