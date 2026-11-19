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No RB Leipzig, Openda fazia gols em série, mas seu comportamento gerava críticas. A venda do atacante acabou sendo um ótimo negócio para o clube e o início de uma queda dramática para ele.

"Dupla dos sonhos! Openda e Xavi encantam a Bundesliga!" Foi essa a manchete do jornal Bild há quase exatos três anos, quando Lois Openda e Xavi Simons brilharam na goleada do RB Leipzig por 6 a 0 sobre o 1. FC Köln.

Naquela partida, Openda marcou seu sétimo e seu oitavo gols na temporada, ambos com assistências de Simons, após apenas nove rodadas. Nenhum jogador do Leipzig havia alcançado essa marca tão rapidamente antes dele, nem voltaria a alcançá-la depois.

Os 40 milhões de euros que o RB havia pago ao Lens pelo belga três meses antes pareciam um excelente negócio, e a primeira impressão não enganou. Openda encerrou sua temporada de estreia com 28 gols em 45 jogos, sendo 24 apenas na Bundesliga.

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Embora sua média de gols tenha caído pela metade já na segunda temporada, ele também deu 11 assistências, além de marcar 13 vezes. Foram 24 participações em gols em 45 jogos: há números piores. Ainda assim, a relação entre clube e jogador já dava sinais preocupantes de desgaste.

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Openda vira "foco de problemas" no RB Leipzig e é vendido à Juventus

Openda teria chamado a atenção várias vezes por um comportamento de diva e por ser um "foco de problemas que contaminava o ambiente do vestiário" (Bild) . No verão de 2025, após apenas dois anos, ele já queria sair. Por um lado, porque o RB não se classificou para a Champions League; por outro, porque seu amigo próximo Xavi também estava de saída. O clube da Saxônia acertou rapidamente um negócio com a Juventus que, em retrospecto, pode se tornar um dos melhores da curta história do Leipzig.

A Juve pagou pouco mais de 3 milhões de euros pelo empréstimo. A opção de compra de 42,75 milhões de euros se tornaria obrigatória caso o clube terminasse a Serie A pelo menos na décima colocação. A Velha Senhora naturalmente conseguiu isso, apesar de todas as crises, mas Openda praticamente não teve participação no resultado.

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Openda pode se tornar uma das piores contratações da história da Juve

Em sua primeira temporada, que muito provavelmente também seria a última, ele passou sete meses sem marcar. Os jornais esportivos italianos não entendiam como a Juve, já à beira do colapso financeiro, havia permitido que o Leipzig a levasse tão claramente a pior no negócio.

É preciso dizer que o fracasso da contratação em definitivo de Randal Kolo Muani, emprestado pelo PSG, deixou a Juve em dificuldades e com necessidade urgente de um atacante. Foi assim que Openda entrou no radar do clube e, em pouquíssimo tempo, tornou-se uma das maiores contratações malsucedidas de sua história recente.

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Pelos 45 milhões de euros que acabaram pagos ao RB, a Juventus recebeu em troca apenas um gol na Champions League contra o Bodö/Glimt e outro na liga contra a Roma. Do início de março até o fim da temporada, Openda entrou em campo só mais uma vez, por quatro minutos, embora ainda restassem 11 partidas no campeonato. Outros jogadores, segundo o técnico Luciano Spalletti, poderiam ter mais impacto. Não foi exatamente um elogio.

Àquela altura, já estava claro que Openda não tinha futuro em Turim. Por ser reserva constante, ele acabou ficando fora da Copa do Mundo: o então técnico da seleção, Rudi Garcia, não o convocou. E enquanto os Diabos Vermelhos, sem o jogador de 26 anos, só foram eliminados nas quartas de final, por uma margem mínima, pela Espanha, que viria a ser campeã mundial, Openda perdeu de vez espaço na Juve.

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Com um ano de atraso, a Velha Senhora enfim fechou a contratação de Kolo Muani por aproximadamente o mesmo valor que havia desembolsado por Openda. Além disso, um certo Nick Woltemade chegou por empréstimo do Newcastle. Já não havia espaço para Openda, e a intenção era recuperar ao menos uma fração do custo de sua contratação. Diante da temporada desastrosa do atacante, porém, nenhum clube estava disposto a pagar sequer uma quantia próxima daquela.

Fim antecipado do empréstimo: Openda volta à Juve já no inverno?

No fim, ele se transferiu inicialmente por empréstimo ao Olympique Lyon, por 3,5 milhões de euros. A opção de compra ficaria entre 25 milhões e 30 milhões de euros, o que, na melhor das hipóteses, permitiria à Juve reduzir ao mínimo o prejuízo com Openda. Mas, em vez do melhor cenário, agora existe o risco do pior.

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Em Lyon, Openda começava a dar sinais, ainda que tímidos, de recuperação. Nos primeiros quatro jogos, já havia igualado seu número de gols da temporada anterior pela Juve, firmou-se como titular e também voltou à seleção belga. Então veio o dia 9 de outubro e a visita a seu ex-clube, o Lens. Openda sofreu uma fratura da fíbula e está afastado desde então.

Para piorar, o Lyon ainda trocou de técnico. Carlos Vicens assumiu o lugar de Paulo Fonseca, que se transferiu para o Sporting de Lisboa no meio da temporada e pegou a direção do clube completamente de surpresa. Segundo a Gazzetta dello Sport, Vicens não pretende contar com Openda nem mesmo após sua recuperação. Por isso, Juventus e Lyon negociam encerrar o empréstimo já no inverno.

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Assim, a notável queda de Openda continua sem trégua. A Juventus já procura um novo clube para recebê-lo no inverno. Diante da grave lesão, porém, é questionável que consiga encontrá-lo. Enquanto isso, as manchetes de outubro de 2023 parecem vir de um universo paralelo, no qual Openda já foi um atacante de destaque.