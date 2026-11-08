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F1 Grand Prix of BrazilGetty Images
Oliver Maywurm
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"Que vergonha": George Russell comete erro inacreditável na Fórmula 1 em São Paulo

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O piloto da Mercedes George Russell cometeu uma falha inacreditável no GP de São Paulo de Fórmula 1 (Brasil), que deixou o ex-piloto Ralf Schumacher perplexo.

Na 17ª das 71 voltas da corrida de domingo, Russell rodou repentinamente após um pit stop, quando voltava à pista, e bloqueou parcialmente a passagem de outros pilotos. Na estreita saída dos boxes, o britânico precisou dar a volta com o carro e quase provocou acidentes com adversários que saíam dos boxes atrás dele.

"Meu Deus, que vergonha", comentou o comentarista de TV Ralf Schumacher sobre a cena totalmente inusitada, na Sky. "Eu também nunca tinha visto isso", disse o narrador Sascha Roos.

Fórmula 1: falha inacreditável de George Russell faz Ralf Schumacher disparar contra o piloto

Schumacher continuou a criticar a falha de Russell: "Ontem ele ainda estava falando grosso com a equipe. É exatamente isso: esse George Russell, que ontem falou daquele jeito e agora comete outro erro idiota. Inacreditável. Isso simplesmente não pode acontecer", disse o ex-piloto de 51 anos.

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Ao mencionar o sábado anterior, Schumacher se referia ao seguinte: na classificação em São Paulo, marcada pelo caos causado pela chuva, Russell terminou em segundo lugar, mas teve um ataque de fúria contra sua equipe, a Mercedes, que o instruiu a abortar sua última volta rápida.

"Cara, você me disse para abortar. Que diabos?!", reclamou Russell pelo rádio com seu engenheiro de corrida. As tentativas do chefe de equipe Toto Wolff de acalmá-lo não deram certo, e o piloto de 28 anos continuou irritado: "Não quero ser segundo, quero ser primeiro!"

Para piorar, Russell ainda perdeu cinco posições no grid de largada por causa de peças novas em seu carro. Por isso, largou apenas em sétimo no domingo, mas havia avançado até o quarto lugar antes da falha. Após rodar, porém, o piloto que ocupava a quarta posição no Mundial de Pilotos antes da corrida no Brasil caiu novamente para o sétimo lugar.

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

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🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

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