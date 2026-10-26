Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, ficou de fora do último Clássico, vencido pela equipe merengue sobre a rival Barcelona pelo placar de 2 a 1 no estádio Spotify Camp Nou, por conta da suspensão.

O Clássico pode se tornar um ponto de virada na trajetória de Vinícius dentro da fortaleza do Santiago Bernabéu, especialmente diante da ascensão de novos nomes que passaram a disputar sua vaga no time titular do técnico José Mourinho.

O marfinense Yan Diomande conseguiu aproveitar a ausência de seu companheiro Vinícius, após sua suspensão de 4 jogos, e se impôs com força na escalação do Real Madrid, tendo uma excelente atuação no Clássico, no último domingo.

Com o brilho de Diomande, a polêmica deixou de se limitar à ausência de Vinícius Júnior e passou a incluir o questionamento sobre o lugar da estrela do samba nos planos do técnico José Mourinho quando ele voltar a atuar.

Na temporada passada, durante o Clássico do primeiro turno de LaLiga, Vinícius roubou os holofotes após contestar a decisão de sua substituição por parte do técnico Xabi Alonso, apesar da vitória sobre o Barcelona pelo placar de 2 a 1.

Alonso decidiu, na ocasião, substituir Vinícius aos 72 minutos, com a entrada de Rodrygo Goes em seu lugar, mas o jogador brasileiro demonstrou sua irritação e deixou o campo, rumo aos vestiários, antes de voltar rapidamente para se sentar no banco de reservas.

Depois do Clássico, teve início uma fase de tensão, associada às divergências entre Alonso e Vinícius, que terminou com a saída do técnico espanhol do cargo. O nível do jogador brasileiro também caiu, levando o Real Madrid a encerrar a temporada em branco, pela segunda vez consecutiva.

E agora, Vinícius Júnior se vê diante de um teste repetido após o Clássico, em meio ao destaque recente de Yan Diomande.

Esses questionamentos aumentam à luz das decisões recentes de Mourinho, que substituiu Vinícius nos dois últimos jogos da equipe merengue na Liga dos Campeões da Europa, apesar de o jogador estar suspenso em LaLiga e, portanto, não precisar de descanso.

Mourinho decidiu substituir Vinícius Júnior na partida contra a Roma, aos 59 minutos, e também tirou o jogador brasileiro do gramado aos 70 minutos durante o jogo contra o Leipzig.

Não há dúvida de que as decisões de Mourinho abrem as portas para múltiplas possibilidades quanto ao lugar de Vinícius no projeto do técnico português, e se ele está disposto a lhe conceder um papel diferente daquele ao qual estava acostumado nos anos anteriores.

E, enquanto o Clássico da temporada passada foi um marco decisivo na trajetória de Vinícius, o confronto desta temporada pode ter desdobramentos diferentes sobre o futuro do jogador brasileiro.

Será que o cenário vai se repetir e o Clássico se tornará o início de uma fase difícil para a estrela brasileira? Ou ele conseguirá mandar Diomande de volta ao banco de reservas?