Guti, ex-astro do Real Madrid, provocou polêmica ao questionar de forma irônica a conquista do inglês Harry Kane da Bola de Ouro de 2026, considerando que sua vitória já estava decidida de antemão, em declarações que refletiram sua falta de convicção com o resultado, em meio a preferências distintas na Espanha sobre quem deveria vencer o prêmio individual mais importante do futebol.

Durante sua participação no programa "El Chiringuito de Jugones", Guti afirmou que a transferência do prêmio para um morador de Londres foi uma coincidência suspeita, insinuando que a consagração do atacante da seleção da Inglaterra estava planejada desde o início.

O ex-astro do Real Madrid acrescentou, com ironia: "A Bola de Ouro foi para Londres e quem a venceu foi um morador de Londres. Que coincidência, não é mesmo? É uma verdadeira coincidência! Isso estava escrito desde o começo, com toda a certeza."

Guti não parou no questionamento das circunstâncias da conquista, mas também apontou que as expressões faciais de Kane no momento do anúncio de sua vitória refletiram, segundo sua opinião, que ele não esperava receber o prêmio, explicando que o jogador inglês acreditava que Lamine Yamal e Kylian Mbappé o superariam na disputa.

As declarações de Guti surgem em meio à divergência de reações sobre quem deveria vencer a Bola de Ouro, já que uma parcela dos torcedores na Espanha preferia a consagração de um dos jogadores campeões da Copa do Mundo durante o verão, enquanto alguns torcedores do Real Madrid esperavam que Mbappé vencesse o prêmio, em vez do atacante inglês.