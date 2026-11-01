Que canhão! Diomande aproveita a ausência de Vinícius e supera os craques do Real Madrid

O marfinense Yan Diomande, jogador do Real Madrid, manteve seu notável brilho na atual temporada, após alcançar um feito especial em termos de gols e assistências, superando todos os craques da equipe merengue.

Diomande marcou um gol de fora da área, contribuindo para a vitória do Real Madrid sobre o Racing Santander (3 a 0), neste domingo, na 11ª rodada de La Liga.

Com isso, Diomande se tornou o único jogador das fileiras do Real Madrid que conseguiu marcar quatro gols ou mais e dar quatro assistências ou mais em todas as competições nesta temporada, de acordo com o que informou o jornal "As".

E o brilho de Diomande não parou por aí, pois ele também se tornou o primeiro jogador do Real Madrid a marcar dois gols de fora da área na atual temporada, em uma nova confirmação de suas variadas capacidades ofensivas e de sua habilidade de fazer a diferença em diferentes situações.

O marfinense revelou uma eficiência de finalização excepcional, após marcar seus quatro gols com a camisa do Real Madrid com apenas seis chutes a gol, o que reflete sua enorme precisão diante das redes e sua capacidade de aproveitar as oportunidades disponíveis da melhor maneira possível.

O jornal "As" comentou sobre a atuação e os gols de Diomande, afirmando: "Que zagueiro".

Diomande vem apresentando níveis especiais com o Real Madrid desde o início da temporada, seja em termos de gols ou de assistências, tornando-se um dos elementos ofensivos mais destacados do elenco da equipe merengue, graças à sua velocidade e à sua capacidade de se movimentar e ameaçar o gol dos adversários.

Diomande aproveitou a ausência do brasileiro Vinícius Júnior no Real Madrid por suspensão, para ter uma oportunidade maior de mostrar seu potencial ofensivo, conseguindo apresentar níveis especiais que chamaram a atenção, aproveitando o espaço deixado pela ausência do craque brasileiro, para confirmar que merece ganhar um papel maior na equipe merengue e se afirmar da melhor maneira possível.