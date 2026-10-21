No duelo de alto nível, foram marcados seis gols, quatro deles pelo Paris-Saint-Germain. O atual campeão comemorou pela primeira vez aos 38 minutos, graças a Desire Doue. O francês, extremamente veloz, driblou alguns adversários antes de finalizar com precisão de 17 metros. O gol, porém, foi precedido por uma jogada infeliz de Yamal.

"Eles ficaram trocando passes dentro da área! O que é isso? Sério, que absurdo!", reclamou o apresentador Josep Pedrerol no programa espanhol "El Chiringuito". O jornalista Quim Domenech concordou e afirmou: "Foi o Lamine. Ele cometeu um descuido na saída de bola."

Mas o que aconteceu? No lance, Yamal estava com a bola ainda no campo de defesa. Em vez de procurar um passe seguro, deu um toque por cima com displicência para o meio, exatamente na cabeça do meio-campista do PSG Joao Neves, que então acionou Doue. A jogada seguiu seu curso, e a defesa do Barça não conseguiu mais parar o ponta.

Lamine Yamal se redime, mas PSG responde sem piedade

Depois do intervalo, o Barça reagiu com Xavi Espart (55'), antes de Lucas Hernandez recolocar o PSG na frente (72'). Sete minutos depois, Yamal se redimiu e, após uma grande jogada individual, empatou novamente. Foi o décimo gol em 12 jogos oficiais do jogador de 19 anos, que também soma dez assistências. Mas a última palavra foi do Paris. Vitinha deu a resposta imediata (81'), e Fabian Ruiz fechou o placar aos 86 minutos.

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Assim, chegou ao fim a invencibilidade da equipe do técnico Hansi Flick. Com seis pontos em três partidas na Liga dos Campeões e nove vitórias em nove jogos no campeonato nacional, porém, a derrota é apenas um pequeno revés. Mais importante, por ora, deve ser o clássico contra o Real Madrid, no domingo.

"Hoje jogamos contra o PSG na fase de grupos. Não se ganha títulos em outubro, mas isso nos mostra em que ponto estamos", declarou Flick depois da partida. Ainda assim, o ex-técnico da seleção alemã apontou: "Ainda temos algumas coisas que podemos melhorar."

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Preparação do Barça "não foi ideal", e PSG teme por astro

Flick acrescentou que a preparação para o grande confronto "não foi ideal". Por causa das tempestades na Espanha, a equipe teve de mudar os planos de última hora no fim de semana e passou a noite na Andaluzia após a vitória por 5 a 2 sobre o Betis Sevilla. Ao mesmo tempo, ressaltou que "isso não deve servir de desculpa".

Para o PSG, a vitória custou caro. Ousmane Dembele e Marquinhos também tiveram de deixar o campo lesionados, mas a condição de Khvicha Kvaratskhelia é a principal preocupação. Segundo o L'Equipe, o clube da capital francesa teme até mesmo que o georgiano tenha rompido o ligamento cruzado.