Vinícius Júnior reacendeu a polêmica, ao enviar uma mensagem indireta pela sua conta no Instagram, após sua expulsão diante do Villarreal, em uma partida que teve um final movimentado para sua participação, apesar de seu papel decisivo na vitória do Real Madrid.

O astro brasileiro marcou um gol depois de entrar como substituto, mas o árbitro anulou o tento após ele puxar o cabelo de um jogador do Villarreal, mostrando-lhe o cartão vermelho direto e confirmando sua ausência no próximo clássico.

Depois da partida, Vinícius pediu desculpas aos companheiros de equipe e à torcida do Real Madrid por meio de sua conta no Instagram, mas voltou a provocar polêmica ao compartilhar a publicação de um torcedor nos stories, segundo informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

A publicação trazia imagens da atuação do jogador em diferentes partidas, acompanhadas de um comentário que critica as decisões da arbitragem contra ele: "É sempre o Vinícius que recebe os cartões amarelos e vermelhos, que vergonha, que quadrilha!".

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O astro do Real Madrid republicou o post, acrescentando três emojis sorridentes, em um gesto que pareceu uma resposta indireta à polêmica em torno de sua expulsão, mantendo vivos os desdobramentos do episódio antes do aguardado clássico.