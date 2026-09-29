Apesar de ter marcado o gol da vitória da França e de ter se tornado o principal pilar do Bayern de Munique e da seleção francesa, Michael Olise ainda está, aos olhos da Espanha, atrás de Lamine Yamal.

Uma única pergunta incendiou o estúdio do famoso programa "El Larguero": "Qual atacante no mundo faz o que Lamine faz?". E a resposta foi suficiente para encerrar a comparação mais polêmica da Europa atualmente.

O novo salvador de Zidane

Olise começou a temporada com a mesma força da anterior, ou até mais, com o francês se transformando em uma peça fundamental e intocável na escalação de seu clube e da seleção de seu país, a ponto de Zinedine Zidane ter saboreado sua primeira vitória como técnico da França graças à habilidade do ponta do Bayern de Munique, depois que ele marcou o gol da vitória fatal diante da Bélgica.

Esse brilho constante trouxe a pergunta inevitável: será que Olise finalmente chegou ao nível do craque do Barcelona, Lamine Yamal? Uma pergunta feita pelo apresentador Manu Carreño na mesa do "El Larguero", que abriu um debate acalorado.









Uma perna esquerda a que falta magia

O primeiro a falar foi Raúl Ruiz, que reconheceu o valor do francês, mas levou em conta a diferença de tempo: "Ele tem uma perna esquerda excelente, e acredito que é fisicamente mais forte do que Lamine, mas é verdade que Lamine se destacou por mais tempo do que Olise".

E o próprio Manu Carreño chegou a uma equação precisa: "Olise pode ser mais habilidoso em alguns detalhes, mas ele não tem a mesma magia do jogador da seleção espanhola".

Já Kiko Narváez considerou que a comparação é muito equilibrada, mas a palavra-chave é a criatividade: "Olise joga atrás do atacante em espaços extremamente reduzidos, joga de costas para o gol, cria oportunidades, passa a bola, mas simplesmente não possui a criatividade de Lamine. Por isso coloco Lamine à frente dele por alguns centímetros".

E o golpe de misericórdia na análise veio de José Mari Bakero, que revelou a arma secreta de Lamine que não é devidamente valorizada: "Acredito que Lamine possui o que falta a Olise, que é a quantidade de vitórias que conquistou. Além de seu talento excepcional, especialmente em espaços reduzidos, ele conquistou muito".

E prosseguiu: "Há outra coisa que não foi valorizada recentemente, que é seu enorme esforço defensivo. Se compararmos Mbappé ou qualquer outro dos atacantes candidatos à Bola de Ouro, quem deles faz esforço na ponta como Lamine?".

Ousadia e personalidade

E Rafa Alkorta encerrou o debate confirmando a superioridade da personalidade de Lamine: "Acredito que Lamine, graças à sua personalidade, é mais ousado e habilidoso do que Olise. Parece-me mais diferenciado, mas do ponto de vista técnico e em termos de drible, acho que os dois são muito próximos".

E, no fim, os analistas do "El Larguero" concordaram com um único resultado: Michael Olise é um jogador de nível mundial e um talento excepcional muito próximo do topo, mas Lamine Yamal ainda está um passo à frente, não apenas pelo talento, mas pelas vitórias, pela criatividade na construção do jogo e, acima de tudo, por um esforço defensivo que nenhum atacante candidato à Bola de Ouro realiza. Enquanto os outros esperam a bola lá na frente, Lamine volta para construir o ataque desde trás.







