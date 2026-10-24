José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista de relacionados de sua equipe para o confronto diante do Barcelona no Clássico, válido pela décima rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida que o time merengue entra com desfalques encabeçados pelo brasileiro Vinícius Júnior, ausente por suspensão, além de três jogadores que sofrem com lesões.

No topo da lista de ausentes está o caso de Vinícius, que segue cumprindo a punição de suspensão aplicada a ele, ficando de fora de uma das partidas mais importantes da temporada, embora sua exclusão não esteja ligada a qualquer problema físico.

O ponta brasileiro cumpre a segunda partida de um total de quatro jogos de suspensão impostos pelo Comitê de Competições, sendo duas partidas por conta do episódio em que puxou o cabelo de Saliba durante o confronto com o Villarreal, e mais duas partidas por suas reclamações posteriores.

O Comitê de Apelação da Federação Espanhola de Futebol havia confirmado a punição, adiando o retorno do jogador às competições de La Liga para o fim de novembro.

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Além de Vinícius, Mourinho não poderá contar com Rodrygo e Raúl Asencio, que seguem se recuperando de suas lesões, assim como Ferland Mendy fica fora da lista, apesar de ter participado dos treinamentos coletivos em mais de uma ocasião.

Lista do Real Madrid para o confronto com o Barcelona

Goleiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Defesa: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Dumfries.

Meio-campo: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo, Thiago.

Ataque: Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.