No formato do YouTube "hstrystories", Undav deu algumas perspectivas sobre sua vida privada. Entre outras coisas, o jogador de 30 anos falou sobre seus pratos favoritos, que são: Gost u Birinc (uma especialidade curda), Pel (folhas de uva com recheio de arroz), lahmacun e döner.

Ao conversar sobre comida, em determinado momento o assunto chegou ao sushi, quando Undav revelou sua intolerância a todos os frutos do mar. "Eu não posso comer camarão. Tive alergia duas vezes, quase morri duas vezes por causa disso", relatou Undav. "Tudo incha e eu fico sem ar. Eu também nunca tinha ouvido falar disso antes."

De modo geral, Undav tem uma queda por pratos extremamente apimentados, especialmente no döner ele gosta de usar pimenta vermelha em pó. A ardência é medida na chamada escala Scoville. Em pessoas comuns, a sensação de dor começa em cerca de 2.500 unidades Scoville. Mas, segundo o próprio Undav, ele já comeu certa vez "um döner com três milhões de Scoville".

Daniz Undav estreia na nova temporada com o VfB na sexta-feira

Atualmente, Undav se prepara com o Stuttgart para a nova temporada. O primeiro jogo oficial será na sexta-feira, fora de casa, pela Copa da Alemanha, contra o Hansa Rostock. Na estreia da Bundesliga, na sexta-feira seguinte, o time enfrentará fora de casa o atual campeão da dobradinha, Bayern de Munique.

O duelo também será uma reedição da final da Copa da Alemanha do último mês de maio. Na ocasião, os bávaros venceram com autoridade por 3 a 0 o Stuttgart de Undav. Na Copa do Mundo seguinte, na América do Norte, Undav foi um dos poucos destaques da seleção alemã, que de resto decepcionou.

Com um bom início de temporada, Undav também quer se credenciar junto ao novo técnico da seleção, Jürgen Klopp. No fim de setembro, começa a primeira janela de jogos internacionais, com um total de quatro duelos contra a Grécia (duas vezes), a Holanda e a Sérvia.