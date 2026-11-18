Compartilhar Siga GOAL no Google

Luis Enrique, atual técnico do Paris Saint-Germain, revelou os bastidores do início de sua carreira como treinador e admitiu os erros que cometeu em sua primeira experiência, no Barcelona B, período marcado por situações difíceis que quase o levaram a abandonar a nova profissão.

Publicidade

As confissões foram feitas no documentário "Tocats per Lucho" (Tocados por Lucho), produzido pelo canal "Betevé" para relembrar a geração especial do Barcelona B sob o comando do treinador espanhol, entre 2008 e 2011.

O documentário revive um dos períodos mais marcantes da história do time B do Barcelona ao reunir vários jogadores que participaram daquela experiência, 15 anos depois do seu início.

Participaram da produção diversos formados em La Masia, com destaque para Nolito, Sergi Roberto, Marc Bartra, Oriol Romeu, Jonathan Soriano, Marc Muniesa, Andreu Fontàs e Ilie.

Um começo inesperado, e Luis Enrique pensou em desistir

Publicidade Publicidade

Em seu depoimento no documentário, repercutido pelo jornal Marca, Luis Enrique admitiu que não planejava seguir a carreira de treinador, nem mesmo quando ainda era jogador, e explicou que não tinha uma ideia clara sobre o seu futuro depois de pendurar as chuteiras.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

"Nunca pensei em ser treinador, nem quando era jogador. Quando conversava com os meus companheiros, a gente dizia: bom, vamos fazer o curso de treinador, mas eu não tinha nenhum objetivo de me tornar técnico", disse o espanhol.

Mesmo assim, Luis Enrique aceitou assumir o Barcelona B em 2008, no lugar de Pep Guardiola, que havia sido promovido ao time principal, mas revelou que os primeiros dias da nova experiência foram mais difíceis do que imaginava.

Publicidade

"Você chega com muito entusiasmo, mas também é bastante ignorante. Durante a pré-temporada, quase larguei tudo. Eu sou apaixonado pela competição, mas passei a ter de administrar tudo em um ambiente sobre o qual não sabia nada", acrescentou.

"Lembro de uma noite em que acordei e pensei em largar tudo, mas às oito da manhã mudei de ideia e disse a mim mesmo: vou continuar, não vou embora", prosseguiu.

Publicidade

Confissões sobre os erros do início

Luis Enrique não hesitou em admitir os erros que cometeu em sua primeira experiência e destacou que exagerou em alguns aspectos físicos dos treinamentos por causa da falta de experiência como treinador naquela época.

Publicidade

"Fiz muitas burradas. Quase os matei de tanto correr", afirmou o técnico do Paris Saint-Germain.

Ele explicou que tentou aproveitar o que aprendeu com os treinadores que teve ao longo da carreira de jogador, citando em especial o holandês Louis van Gaal, que teve grande influência em suas ideias como técnico.

Publicidade

"Peguei as coisas boas dos treinadores com quem trabalhei. Louis van Gaal foi o técnico com quem mais aprendi, porque ele era uma referência para mim. Eu dizia a mim mesmo: esses jogadores vão sair voando de tanto correr. E, como eu não sei nada, que comecem a correr", completou.

Ao avaliar a passagem de três temporadas pelo time B, ele considerou que o primeiro ano foi uma espécie de fase de testes, enquanto a segunda e a terceira temporadas mostraram uma evolução clara no desempenho da equipe.

Publicidade

"A primeira temporada foi quase como uma temporada experimental, mas não tenho do que reclamar. Às vezes as coisas vão melhor, às vezes vão pior", disse.

"O Barcelona B jogava um futebol fantástico, principalmente na segunda e na terceira temporadas", acrescentou.

Publicidade

Uma geração excepcional que devolveu o Barcelona B aos holofotes

Luis Enrique chegou ao Barcelona B em 2008 e conseguiu conduzir um grupo de jovens talentos a resultados de destaque. Em sua primeira temporada, a equipe terminou em quinto lugar no Grupo 3 da Segunda Divisão B.

Publicidade

Na segunda temporada, quando o time se chamava Barcelona Atlètic, conquistou o acesso à Segunda Divisão espanhola após superar o Sant Andreu, levando o time B de volta ao futebol profissional depois de 11 anos de ausência.

Em sua última temporada, Luis Enrique deixou a equipe em terceiro lugar, com 71 pontos, igualando a melhor pontuação da história do time B.

Publicidade

Aquele grupo reunia nomes que mais tarde se tornariam jogadores de destaque no futebol europeu, entre eles Thiago Alcântara, Sergi Roberto, Marc Bartra, Martín Montoya, Nolito, Andreu Fontàs, Oriol Romeu e Jonathan Soriano, que foi o artilheiro da equipe com 32 gols.

As lembranças dos jogadores que participaram do documentário incluem situações curiosas sobre os métodos de treino de Luis Enrique. Nolito contou que o treinador lhe disse que precisava começar a perder peso se quisesse se tornar jogador profissional, enquanto Fontàs falou sobre a intensidade dos treinos físicos durante a pré-temporada.

Publicidade

Oportunidade perdida: o Nàstic recusou contratar Luis Enrique de graça

Entre os bastidores revelados pela reportagem está o fato de que Luis Enrique esteve perto de iniciar a carreira de treinador na Primeira Divisão espanhola, no Nàstic de Tarragona, dois anos antes de assumir o Barcelona B.

Publicidade

Luis Enrique era candidato a comandar a equipe em novembro de 2006, após a demissão de Luis César Sampedro, que havia levado o Nàstic ao acesso à primeira divisão.

Luis Enrique havia se aposentado dos gramados em 2004 e obtido a licença de treinador. Com 36 anos na época, ofereceu-se para assumir o cargo sem receber salário, em troca da inclusão de uma cláusula que lhe garantiria uma grande indenização caso fosse demitido antes do fim da temporada.

Publicidade

Abelardo, ex-companheiro de Luis Enrique no Barcelona, confirmou a história durante participação no programa "Radioestadio Noche": "É verdade que Luis Enrique se ofereceu ao Nàstic".

No fim, o Nàstic não escolheu Luis Enrique e contratou Paco Flores, mas terminou a temporada na última posição e foi rebaixado para a segunda divisão.

Publicidade

Dois anos depois, Luis Enrique assumiu o Barcelona B, enquanto Guardiola havia comandado o time B em 2007, antes de ser promovido ao time principal em 2008.

Com o passar dos anos, os dois treinadores se tornaram alguns dos maiores nomes da profissão e conquistaram feitos históricos no Barcelona, antes de Luis Enrique seguir acumulando sucesso no Paris Saint-Germain.