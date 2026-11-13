Quase chorou: Raphinha se defende e fala em aposentadoria

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As declarações de Raphinha, durante a cerimônia de renovação de seu contrato com o Barcelona até 2030, geraram ampla polêmica no Brasil.

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Raphinha confirmou que conversou com Carlo Ancelotti, treinador da seleção canarinho, para administrar com cautela seus minutos em campo durante a atual data Fifa, na qual a seleção do Brasil disputa dois amistosos contra Japão e Singapura, a fim de evitar sofrer uma quarta lesão consecutiva em uma das datas de jogos internacionais.

Essas palavras não agradaram a um grande número de torcedores da seleção brasileira e, nos últimos dias, desde sua chegada à concentração da seleção de seu país, Raphinha foi alvo de duras críticas, apesar de ter se submetido a uma pequena intervenção cirúrgica no ouvido, algo que não foi excepcional nem grave, para poder estar presente aqui.

O jornal Sport noticiou que Raphinha concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira e não conteve as emoções, quase chorando ao esclarecer o que queria dizer com suas declarações da semana passada.

O craque do Barça disse: "Desde a primeira vez que vesti a camisa da seleção, sempre fui claro sobre meu desejo de estar aqui. Nunca abandonei a seleção brasileira e sempre fiz tudo o que estava ao meu alcance para comparecer".

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E acrescentou: "Às vezes não consegui me juntar à seleção, mas sempre fiz tudo o que estava ao meu alcance para estar aqui e vestir a camisa da seleção brasileira. Para mim, isso sempre foi uma honra e um privilégio, e sempre será. E isso não vai mudar, independentemente do tempo que eu passar aqui".

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E prosseguiu: "Naquele momento, quando me fizeram a pergunta e eu respondi, pensei que havia sido claro sobre o que queria dizer, ou pelo menos assim me pareceu na minha cabeça. Considerando tudo o que passei nas três últimas convocações à seleção, depois de ter sofrido quase três lesões na mesma região da perna, o que eu queria dizer, simplesmente, é que preciso me cuidar".

E frisou: "É evidente que não quero me lesionar de novo. Quero estar disponível para jogar, não só pela seleção, mas também pelo Barcelona".

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E acrescentou o atacante, visivelmente emocionado: "Infelizmente, quando não estamos em boas condições físicas, não podemos jogar aqui nem no clube".

E destacou: "Eu também disse que, se minhas condições físicas permitirem, sempre darei o meu melhor. E quando eu sentir que não sou mais capaz de apresentar o nível exigido fisicamente, serei o primeiro a me aposentar, porque sou muito crítico comigo mesmo".

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Raphinha afirmou: "Sim. O que eu disse foi recebido com uma reação negativa, apesar de eu ter pensado, na hora, que havia esclarecido bem o assunto. Mas, infelizmente, isso faz parte da natureza do jogo".

Raphinha também admitiu que ter se lesionado durante a Copa do Mundo foi algo extremamente frustrante para ele, depois de não ter conseguido ajudar seu país a evitar a eliminação diante da Noruega.

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E disse: "No plano pessoal, foi muito frustrante. Foi um momento importante na minha vida, e também era importante para a seleção, mas eu não me sentia 100% em condições físicas".

E completou: "Disputei apenas dois jogos pelo Barcelona depois da lesão que sofri contra a França na data Fifa anterior à Copa do Mundo. Quando você está dentro de campo, não pensa nas dores ou nos incômodos físicos, você quer dar o seu melhor".

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Raphinha afirmou: "Eu sempre dou 100% do meu esforço. E, muitas vezes, os médicos e os fisioterapeutas me pedem para ter calma, mas eu não consigo mudar meu estilo de jogo, e o corpo paga o preço por isso, precisando de tempo para se recuperar. Foi frustrante".

E explicou: "Somos seres humanos e, por mais que tentemos, algumas coisas nos afetam. Isso é normal. Qualquer pessoa no meu lugar, sofrendo críticas apesar de saber que está dando tudo de si, seria afetada por isso. Temos que estar preparados para as críticas, pois defender as cores do Brasil é algo grandioso demais".

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Ao ser questionado sobre o amistoso que a seleção brasileira disputará contra o Japão neste sábado, Raphinha avaliou que "será um jogo muito difícil, assim como aconteceu quando os enfrentamos na Copa do Mundo".

E concluiu: "Estamos passando por uma fase de transição de gerações, mas temos jogadores de nível altíssimo na seleção brasileira. Nos preparamos bastante e fizemos bons treinamentos".