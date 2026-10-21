O Barcelona recebeu um sinal preocupante antes do aguardado confronto contra o Real Madrid no clássico, depois que seu jovem zagueiro Xavi Espart sentiu dores no tornozelo durante a partida contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões da Europa, no jogo que marcou sua boa atuação antes de sua saída aos 74 minutos.

Segundo informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a substituição de Espart ocorreu por conta de um desconforto no tornozelo, em uma medida de precaução para evitar o agravamento da lesão, em meio ao otimismo dentro do vestiário da equipe catalã quanto à possibilidade de ele estar à disposição para o confronto contra o Real Madrid no domingo.

A saída do jogador causou certa surpresa, especialmente porque ele vinha fazendo uma atuação notável diante do Paris Saint-Germain, em um momento em que o Barcelona estava atrás no placar por 2 a 1, mas impunha seu domínio sobre o desenrolar do jogo e ainda tinha chances de buscar a virada no resultado.

A substituição, de acordo com o relatório, não esteve relacionada ao nível de desempenho de Espart, mas foi feita para evitar arriscá-lo antes do clássico, sobretudo porque o jogador trocou algumas breves palavras com um membro da equipe médica assim que deixou o gramado.

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Hans Flick, técnico do Barcelona, elogiou Xavi Espart em suas declarações após a partida contra o Paris, afirmando: "Ele fez um jogo fantástico, e é impressionante o que ele apresenta toda vez que entra em campo".

Crise nas laterais aumenta a preocupação de Flick antes do Real Madrid

A importância da situação de Espart aumenta diante das dificuldades do Barcelona com a falta de opções defensivas, já que está confirmada a ausência de Eric García no próximo confronto, enquanto pairam fortes dúvidas sobre a condição de Jules Koundé, que sofre uma torção no tornozelo esquerdo e tem sua ausência como cenário mais provável para a partida.

Tudo isso soma-se à confirmação da ausência de Dani Olmo após sua lesão na partida contra o Paris Saint-Germain.

Caso Espart não consiga atuar diante do Real Madrid, ao técnico Hans Flick restarão, de acordo com o relatório, apenas João Cancelo e Alejandro Baldé para ocupar as duas posições de lateral.

Foi Baldé quem entrou no lugar de Espart diante do Paris Saint-Germain, mas ele não teve muitos minutos em campo ao longo da atual temporada, o que torna a condição de Espart um fator importante nos cálculos de Flick antes do aguardado confronto.

O Barcelona acompanha a evolução do quadro de seu jovem zagueiro nos próximos dias, na esperança de que as dores sejam apenas um problema passageiro que não o impeça de disputar o clássico, diante da delicadeza da partida e da importância da estabilidade defensiva frente ao Real Madrid.