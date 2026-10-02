Era um compromisso que Deniz Undav certamente não tinha marcado em seu calendário. Quinta-feira, 1º de outubro, 17h30, amistoso do VfB Stuttgart contra o Greuther Fürth. Na verdade, o queridinho da torcida queria estar justamente se preparando com a seleção da DFB para o jogo internacional contra a Sérvia. Mas o técnico da seleção, Jürgen Klopp, surpreendentemente não encontrou espaço para o queridinho da torcida em seus dois elencos, que somavam 44 jogadores ao todo, porque ele "ainda não entrou de verdade na temporada".

Undav já havia conseguido ao menos quatro assistências pelo Stuttgart. De fato, porém, ele esperava por um gol seu desde o gol da vitória marcado no fim contra a Costa do Marfim, na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo (faz tempo). Somando todas as atuações em todas as competições e amistosos, Undav ficou dez partidas sem marcar. O alívio veio agora no amistoso contra o Fürth, quando fez dois gols na vitória por 5 a 0.

Foi um pequeno recado para Klopp, que, enquanto isso, segue esperando pelo primeiro gol de um atacante em sua passagem pelo cargo. Os três gols marcados até aqui sob o comando do novo técnico da seleção saíram todos dos pés de meio-campistas. Felix Nmecha marcou no empate por 1 a 1 contra a Holanda, enquanto Tom Bischof e Florian Wirtz garantiram a libertadora vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.

Havertz, Ebnoutalib, Burkardt e Woltemade passam em branco com Klopp

Na estreia de Klopp contra a Holanda, o candidato mais óbvio para o centro do ataque começou jogando: Kai Havertz. O jogador de 27 anos, do campeão inglês Arsenal, porém, precisou sair ainda na meia hora inicial por causa de uma distensão muscular e depois até deixou a seleção. No lugar de Havertz entrou o estreante Younes Ebnoutalib (23), do Eintracht Frankfurt, que não convenceu plenamente nem no restante do tempo de jogo contra a Holanda nem em sua posterior estreia como titular contra a Grécia (0 a 1).

Após a mudança no elenco, Nick Woltemade teve a chance como titular contra a Sérvia. O jogador de 25 anos viveu meses de altos e baixos. Depois do enorme hype e da transferência de 75 milhões de euros para o Newcastle United no verão passado, veio uma temporada decepcionante, com a Copa do Mundo como ponto mais baixo, antes de ele ser emprestado à Juventus. Contra a Sérvia, Woltemade até participou bem do jogo e mostrou presença na área, mas faltou a precisão necessária nas finalizações. Aos 59 minutos, desperdiçou uma chance claríssima ao chutar para fora, completamente livre, de curta distância.

Jonathan Burkardt, o quarto atacante de Klopp, entrou no decorrer das partidas tanto contra a Grécia quanto diante da Sérvia. Em seus 38 minutos em campo no total, registrou apenas uma finalização sem perigo. Talvez o jogador de 26 anos, do Eintracht Frankfurt, tenha sua chance como titular no jogo de volta contra a Grécia, no domingo, em Tessalônica.

Até aqui, nenhum atacante realmente se recomendou para novas oportunidades. Klopp, portanto, deve observar atentamente a curva de forma de Undav, mas sobretudo deve acompanhar com bons olhos o que acontece em seu "elenco 3". Isso porque, na seleção alemã sub-21, dois atacantes vêm se colocando em evidência.

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Paris Brunner e Nicolo Tresoldi fazem furor na sub-21

Paris Brunner (20), após seu forte início de temporada com o Monaco, marcou logo dois gols em sua estreia pela sub-21, no último sábado, contra a Letônia. Nicolo Tresoldi (22), do Club Brugge, também balançou as redes, e depois fez um hat-trick na vitória por 4 a 1 sobre Malta, na quarta-feira. Com 16 gols no total, Tresoldi agora ocupa o terceiro lugar na lista histórica de artilheiros da seleção sub-21, atrás de Heiko Herrlich (17 gols) e Pierre Littbarski (18). Após a ida de Bischof para a seleção principal de Klopp, Tresoldi inclusive entrou em campo como capitão da equipe.

Diferentemente de Brunner e Bischof, Tresoldi atualmente ainda não é considerado para uma promoção. Isso não tem a ver com suas atuações, mas com sua questão de nacionalidade, que ainda segue sem resposta. Além de Klopp, o técnico da Itália, Roberto Mancini, também disputa intensamente o jogador de tripla nacionalidade; além disso, teoricamente ele também poderia defender a Argentina. Uma decisão só deve ser tomada depois da Euro sub-21 no próximo verão.

"Meu coração está 50 a 50. Os dois países significam muito para mim", disse Tresoldi recentemente. "Visto a camisa da Alemanha com orgulho, gosto muito de estar aqui. Ainda quero disputar a Euro aqui. Depois disso, vamos ver como as coisas seguem." Segundo ele, já teve "boas conversas" com Klopp. "Expliquei minha situação a ele, e ele entendeu. Ele é uma grande pessoa. Não foi uma conversa de treinador e jogador, mas como uma conversa entre pai e filho. Ele disse que a porta para mim está sempre aberta." Depois das atuações sem sorte do quarteto utilizado até aqui, mais aberta do que nunca.