Quanto São Paulo e Atlético-MG recebem por venda de Bremer à Juventus

Zagueiro de 25 anos foi negociado por 40 milhões de euros. Clubes brasileiros receberão valor por causa do Mecanismo de Solidariedade da Fifa

O zagueiro Bremer deixou o Torino e foi anunciado pela Juventus por 40 milhões de euros (R$ 221,94 milhões na cotação atual) no mercado da bola. A venda do atleta será responsável por incrementos nos cofres de São Paulo e Atlético-MG, clubes que serão agraciados pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa. Ambos têm direito a um percentual do negócio por serem clubes formadores do defensor de 25 anos.

O jogador teve passagem pelo Morumbi entre 2015 e 2016. No período, não chegou a atuar entre os profissionais, ficando apenas nas divisões de base. A sua passagem pelo Galo também foi efêmera. Ele jogou pela equipe entre 2017 e 2018, com 33 partidas pelo time principal. O atleta ainda deixou a sua marca em uma oportunidade no período.

O Tricolor paulista tem direito a 0,7672% da negociação do defensor por causa do período em que ele defendeu a equipe. O Atlético-MG embolsará 0,68% da transferência. Os percentuais foram calculadas pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Portanto, com o valor do negócio, o São Paulo embolsará 306,880 mil euros (R$ 1,7 milhão) pela venda de Bremer à Juventus. O Galo terá um valor ligeiramente inferior e colocará 272 mil euros (R$ 1,5 milhão) em seus cofres por causa da negociação.

Bremer tornou-se jogador preponderante no Torino após a primeira temporada, quando disputou apenas sete jogos. De lá para cá, é titular indispensável. Em 2021/2022, somou 33 partidas, com três gols e uma assistência.