Quanto o Liverpool pagaria para contratar Araújo em definitivo? Valor da cláusula é revelado

A transferência de Ronald Araújo, do Barcelona para o Liverpool por empréstimo, provocou uma grande surpresa no mercado de transferências de verão, depois que os dois clubes chegaram a um acordo para a ida do zagueiro uruguaio às fileiras da equipe inglesa, com a inclusão de uma opção que permite ao Liverpool manter seus serviços em definitivo ao fim da temporada.

Ronald Araújo deve deixar o Barcelona hoje, para se juntar ao Liverpool e viver uma nova experiência na Premier League, após ficar fora dos planos de participação com a equipe catalã no Troféu de Udine.

A transferência do zagueiro uruguaio para o estádio de Anfield representa uma das principais surpresas do mercado de verão, especialmente porque Araújo era visto ao longo dos últimos anos como um dos elementos importantes da defesa do Barcelona.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o acordo alcançado entre Barcelona e Liverpool a respeito do empréstimo inclui uma opção de compra em favor do clube inglês, o que concede a este último a chance de tomar a decisão final sobre o futuro do jogador após o término da temporada, com base em seu nível e no grau de convicção da comissão técnica e da diretoria quanto à sua permanência.

Apesar de o valor da opção de compra não ter sido divulgado inicialmente, fontes a par das negociações confirmaram que o Liverpool será obrigado a pagar 55 milhões de euros ao Barcelona caso decida manter os serviços de Araújo em definitivo.

Dessa forma, a transferência do zagueiro uruguaio para o Liverpool não será apenas um empréstimo de uma temporada, mas poderá se transformar em uma negociação de transferência definitiva caso o jogador consiga se afirmar dentro da equipe inglesa e convença a diretoria do clube a acionar a opção de compra.