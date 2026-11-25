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Pep Guardiola saiu em defesa de Carlo Ancelotti após as duras críticas ao trabalho do italiano à frente da seleção brasileira. O ex-técnico do Manchester City travou um debate acalorado com seu ex-companheiro de equipe Romario para explicar por que a seleção precisa ter paciência.

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Guardiola defende Ancelotti das críticas de Romario

O debate entre os dois ex-jogadores do Barcelona ficou acalorado quando eles discutiram as expectativas históricas em torno do Brasil diante da realidade atual da seleção. Guardiola questionou a visão de Romario sobre a frequência com que o Brasil conquista títulos mundiais. “Quantas Copas do Mundo o Brasil disputou? Um milhão! Vocês perderam mais do que ganharam”, observou Guardiola durante a conversa, ressaltando que nem mesmo uma seleção do porte do Brasil pode esperar levantar a taça a cada quatro anos.

Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira em maio de 2025, comandou o Brasil na Copa do Mundo de 2026, mas a campanha terminou nas oitavas de final após uma derrota por 2 a 1 para a Noruega. Foi a primeira vez desde a edição de 1990 que o Brasil não chegou às quartas de final.

Embora Romario tenha respondido que sua frustração vinha do estilo de jogo da equipe , e não apenas dos resultados, Guardiola insistiu que a pressão do cargo não tem comparação. “Já treinei jogadores brasileiros, e todo mundo diz que a pressão aqui é maior do que em qualquer outro lugar. É muito difícil”, acrescentou o técnico do Manchester City, reconhecendo o peso particular das expectativas sobre quem comanda a seleção pentacampeã mundial.

Respeito tático e necessidade de tempo

Guardiola fez questão de destacar que o currículo de Ancelotti não deve ser questionado, independentemente da recente eliminação no torneio. Os dois treinadores se enfrentaram 14 vezes ao longo da carreira, com seis vitórias para cada um e dois empates.

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“Conheço um pouco o Carlo. Joguei contra ele muitas vezes; ele me venceu um milhão de vezes. É uma pessoa extraordinária, e não tenho nenhuma dúvida sobre sua capacidade. Ele chegou a um país novo, a uma cultura nova, e às vezes é preciso um pouco mais de tempo. Você sabe que não há tempo suficiente para treinar uma seleção. Vamos ver o que acontece”, explicou Guardiola.

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A dura realidade para os técnicos

O espanhol também abordou a ideia equivocada de que Ancelotti é apenas um técnico que sabe lidar com o elenco, e não um estrategista, apontando para sua impressionante coleção de troféus como prova de sua competência. Ancelotti conquistou títulos nacionais nas cinco principais ligas da Europa e levantou a taça da Champions League cinco vezes, além de muitos outros troféus ao longo de sua brilhante carreira.

“[Isso acontece com] a maioria dos técnicos que sai de um clube para uma seleção pela primeira vez. Acredito que, no fim das contas, futebol é futebol; você tem menos tempo e precisa se adaptar. Mas, desculpe, Mario, eu não poderia duvidar da capacidade do Carlo; é impossível, impossível. Eu o conheço. As pessoas dizem: ‘Ele sabe lidar com o grupo’; todo mundo diz que ele é o melhor nisso. Eu o enfrentei, e ele é muito inteligente. Ele toma decisões táticas. Ele sabe, assim como eu, que, se você não vencer, não vai durar. Por que fiquei tantos anos no Manchester City? Porque ganhamos muito. Caso contrário, você vai para casa”, concluiu Guardiola.

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Relembrando confrontos do passado

Além da situação atual do Brasil, os dois relembraram seus tempos de jogador, especialmente a final da Champions League de 1994, em que o Barcelona foi goleado pelo Milan.

“Eles eram muito fortes, muito, muito fortes. Nós também éramos, mas eles eram realmente fortes”, admitiu Guardiola. “É muito difícil enfrentar o futebol italiano. Capello tinha sua maneira de jogar, diferente da de Johan, mas eles eram uma equipe de alto nível.”