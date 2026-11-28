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Os incômodos físicos voltaram a perseguir o jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, do Barcelona, depois que o problema reapareceu durante um treino do time B do clube catalão.

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Segundo o jornalista marroquino Achraf Ben Ayad, os incômodos voltaram a perseguir Hamza durante o treino com o time B nesta sexta-feira, ontem, em mais um revés para a promessa egípcia.

Ben Ayad escreveu em seu perfil na rede social X: “Hamza, ao treinar com o time B ontem, voltou a sentir os incômodos”.

Hamza já tinha ficado fora de ação na semana passada por causa de incômodos físicos semelhantes, que o impediram de disputar o clássico catalão pelo Barcelona Atlètic contra o time B do Espanyol.

O atacante egípcio também ficou fora da lista do técnico alemão Hansi Flick para o jogo contra o Villarreal, pela 13ª rodada de LaLiga, embora estivesse previsto que ele fosse integrado ao time principal.

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A expectativa era de uma semana de agenda cheia para Hamza: ele seria relacionado pelo técnico Juliano Belletti para a partida do time B e, em seguida, ficaria à disposição do time principal, por causa da onda de desfalques que atingiu o Barcelona tanto no elenco principal quanto no time B.

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O clube catalão preferiu não arriscar o jogador diante desses incômodos físicos, apesar de ele ter treinado na sexta-feira passada sob o comando de Belletti, em preparação para os jogos do time B e de olho na possibilidade de participar de algumas atividades com os companheiros do time principal.

Hamza soma 131 minutos oficiais na temporada atual: 12 pelo time principal e 74 pelo time B, período em que marcou um gol na única partida que disputou, além de outros 45 minutos pelo time sub-19.

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Nascido em 1º de janeiro de 2008, Hamza Abdelkarim foi formado nas categorias de base do Al Ahly e chamou a atenção com a seleção sub-17 do Egito na Copa do Mundo de 2025, no Catar, ao marcar dois gols no torneio.

O atacante egípcio chegou ao Barcelona no início de 2026, emprestado pelo Al Ahly, e o clube espanhol exerceu a opção de compra em junho, tornando a transferência definitiva.

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Não demorou muito para Hamza ser promovido ao time principal comandado por Flick, tornando-se o primeiro jogador egípcio da história do Barcelona.

Abdelkarim oferece uma opção que não existe no elenco de Flick: é um centroavante de porte físico forte, capaz de jogar de costas para o gol, com bom jogo aéreo e capacidade de finalizar as jogadas.