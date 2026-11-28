Os incômodos físicos voltaram a perseguir o jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, do Barcelona, depois que o problema reapareceu durante um treino do time B do clube catalão.
Segundo o jornalista marroquino Achraf Ben Ayad, os incômodos voltaram a perseguir Hamza durante o treino com o time B nesta sexta-feira, ontem, em mais um revés para a promessa egípcia.
Ben Ayad escreveu em seu perfil na rede social X: “Hamza, ao treinar com o time B ontem, voltou a sentir os incômodos”.
Hamza já tinha ficado fora de ação na semana passada por causa de incômodos físicos semelhantes, que o impediram de disputar o clássico catalão pelo Barcelona Atlètic contra o time B do Espanyol.
O atacante egípcio também ficou fora da lista do técnico alemão Hansi Flick para o jogo contra o Villarreal, pela 13ª rodada de LaLiga, embora estivesse previsto que ele fosse integrado ao time principal.
A expectativa era de uma semana de agenda cheia para Hamza: ele seria relacionado pelo técnico Juliano Belletti para a partida do time B e, em seguida, ficaria à disposição do time principal, por causa da onda de desfalques que atingiu o Barcelona tanto no elenco principal quanto no time B.
O clube catalão preferiu não arriscar o jogador diante desses incômodos físicos, apesar de ele ter treinado na sexta-feira passada sob o comando de Belletti, em preparação para os jogos do time B e de olho na possibilidade de participar de algumas atividades com os companheiros do time principal.
Hamza soma 131 minutos oficiais na temporada atual: 12 pelo time principal e 74 pelo time B, período em que marcou um gol na única partida que disputou, além de outros 45 minutos pelo time sub-19.
Nascido em 1º de janeiro de 2008, Hamza Abdelkarim foi formado nas categorias de base do Al Ahly e chamou a atenção com a seleção sub-17 do Egito na Copa do Mundo de 2025, no Catar, ao marcar dois gols no torneio.
O atacante egípcio chegou ao Barcelona no início de 2026, emprestado pelo Al Ahly, e o clube espanhol exerceu a opção de compra em junho, tornando a transferência definitiva.
Não demorou muito para Hamza ser promovido ao time principal comandado por Flick, tornando-se o primeiro jogador egípcio da história do Barcelona.
Abdelkarim oferece uma opção que não existe no elenco de Flick: é um centroavante de porte físico forte, capaz de jogar de costas para o gol, com bom jogo aéreo e capacidade de finalizar as jogadas.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo