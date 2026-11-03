O astro do meio-campo do Liverpool, Ryan Gravenberch, sofreu uma fratura no calcanhar, o que o deixou de fora da partida de sua equipe contra o Fenerbahçe nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O jogador holandês ficou no banco de reservas do Liverpool durante toda a última partida contra o Arsenal, que terminou com vitória dos Gunners por 1 a 0 no estádio de Anfield, pela Premier League.

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, revelou que Gravenberch percebeu o problema pela primeira vez quando fazia o aquecimento antes do confronto com o Arsenal.

O treinador espanhol admitiu não ter certeza se o meio-campista estará em condições de voltar a atuar na partida do Liverpool fora de casa contra o Crystal Palace neste próximo domingo, pela Premier League.

Iraola disse, em declarações divulgadas pelo jornal "The Sun", sobre a data do retorno do meio-campista holandês: "Não sei, é algo que avaliamos dia a dia".

E acrescentou: "É uma fratura no calcanhar. É uma questão de dor. Ele vinha sentindo algum incômodo".

E prosseguiu: "Se ele puder estar presente no fim de semana, será ótimo, e será uma grande ajuda para nós. Mas não posso lhe dizer isso agora".