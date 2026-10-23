O nível de Vinícius Júnior caiu de forma notável nos últimos tempos, depois de ele não ter conseguido executar nenhum drible em duas partidas consecutivas, um indício que levanta questionamentos sobre a condição técnica do astro brasileiro, que ficará de fora de três próximas partidas do Real Madrid no Campeonato Espanhol por conta da suspensão.

Vinícius havia entrado como reserva no dia 10 de outubro, na partida entre Real Madrid e Villarreal no estádio Santiago Bernabéu, e, em apenas 20 minutos, ele conseguiu executar dois dribles e construir o ataque que resultou no segundo gol da equipe merengue, antes que viesse o lance que mudou tudo, quando o árbitro de vídeo anulou o gol marcado pelo próprio jogador brasileiro, após flagrar que ele havia puxado o cabelo de Saliba, o que levou à sua suspensão por quatro partidas, das quais já cumpriu uma, no último domingo, diante do Sevilla.

O astro brasileiro também não participará da partida do clássico contra o Barcelona.

Segundo o jornal espanhol Marca, Vinícius havia atuado contra o Leipzig, mas não tentou executar nenhum drible durante os 70 minutos, apesar de o drible representar a essência do seu estilo de jogo.

Vinícius também não tentou driblar na última partida em que começou como titular, contra a Roma, na qual disputou 59 minutos, obtendo o mesmo saldo, sem nenhuma tentativa de drible.

E Vinícius apresentou-se de forma diferente da sua natureza contra o Leipzig, pois não tentou superar seus adversários e não sorriu, duas características próprias da personalidade do jogador brasileiro e do seu estilo de jogo, que não mudou nem mesmo nos ambientes mais hostis.

Mas o jogador brasileiro pareceu, na quarta-feira, apático e quase triste, uma condição que não recebeu grande atenção, mas que levou José Mourinho a comentá-la com compreensão, diante da sua consciência da necessidade de a equipe ver o astro brasileiro em seu melhor nível.

E o treinador do Real Madrid quis se estender ao falar sobre essa questão, dizendo: "Se ele está triste, isso é um assunto muito pessoal. Vocês podem formar a sua própria impressão, mas eu acredito que ele é o único capaz de dizer a vocês com sinceridade o que sente ou não sente. Como treinador, estou satisfeito com a partida que ele fez. As expectativas em relação a Vinícius são sempre maiores, e espera-se que ele seja decisivo graças às suas capacidades individuais, mas ele fez uma partida que me agradou".

E acrescentou: "Entre os três atacantes, ele foi o jogador que mais assumiu responsabilidade em termos de alcançar o equilíbrio defensivo da equipe. O lateral-direito do Leipzig se movimentava entre as linhas, e Vinícius conseguiu fechar os espaços diante dele de forma muito boa. E a bola só chegou à região central uma única vez. Já ofensivamente, sua influência não foi avassaladora, mas ele jogou com equilíbrio. Não perdeu a bola, além de ter tido uma oportunidade que o goleiro defendeu de forma espetacular".

E prosseguiu o treinador do Real Madrid: "A substituição não foi uma decisão de um treinador insatisfeito com o desempenho do seu jogador, mas sim de um treinador que possui um banco de reservas forte. Quando fiz a substituição, eu sabia que podia dar à partida uma velocidade diferente ao colocar jogadores como Diomande e Endrick. Eu sabia que tinha essas opções no banco de reservas, e vocês terão de se acostumar com isso, porque muitas vezes vou substituir um jogador que não está tendo um mau desempenho, para colocar um jogador que me dê elementos diferentes".

E continuou: "Entendo que se fale sobre a necessidade de Vinícius ter o apoio de todos, e acredito que ele realmente precisa disso. As vaias quando jogamos fora de casa dão ao jogador uma injeção de ânimo, mas, quando vêm da torcida da sua própria equipe e no seu estádio, elas o machucam. Eu, como treinador, estou satisfeito com o que ele apresentou".

E o drible é parte essencial da natureza do desempenho de qualquer jogador que atue na posição de ponta, como Vinícius, o que coloca o astro brasileiro sob pressão adicional no período atual, porque Yan Diomande, que consegue jogar pelos dois lados, teve sucesso em tentar superar seus adversários 47 vezes desde o início da temporada, com um índice de acerto de 66%.

Em contrapartida, Vinícius tentou driblar em 38 ocasiões, com um índice de acerto que chegou a 42%, e isso apesar de ter disputado mais de 800 minutos, contra 565 minutos do jogador marfinense.

E Diomande terá a oportunidade de continuar melhorando seus números nas três próximas partidas do Campeonato Espanhol diante de Barcelona, Racing e Valencia, confrontos dos quais Vinícius ficará de fora por conta da suspensão.

E o astro brasileiro está previsto para retornar aos gramados no dia 4 de novembro, durante o confronto contra o AEK Atenas na Liga dos Campeões da Europa, na capital grega, Atenas, e então ficará claro se a queda do seu nível diante da Roma e do Leipzig foi apenas um episódio passageiro no desempenho do jogador, em cujas capacidades ninguém dentro do Real Madrid duvida.



