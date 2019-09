Quando Mano Menezes vai estrear no Palmeiras?

Substituto de Luiz Felipe Scolari tem estreia marcada para o jogo contra o Goiás, neste fim de semana, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019

Com apresentação marcada para o início da tarde desta quinta-feira (5), Mano Menezes fará a sua estreia pelo no fim de semana, quando a equipe enfrentará o , pela 18ª rodada do Brasileirão 2019.

A informação foi divulgada pelo blog do jornalista Paulo Vinícius Coelho no portal Uol. O treinador fará a sua primeira atividade à frente do time na tarde desta quinta.

Ele terá a incumbência de montar a equipe para o jogo de sábado (7), às 21h (de Brasília). O próprio comandante confirmou isso em entrevista coletiva na tarde de hoje:

"É importante a presença do técnico no banco, mesmo que seja de forma emblemática para o início de uma nova era", afirmou.

Nessa quarta-feira (4), os seus auxiliares já estiveram na Academia de Futebol comandando a atividade do elenco que contava com Luiz Felipe Scolari até a última segunda-feira (2).

A busca por Mano foi uma ideia da diretoria do Palmeiras logo após a demissão de Felipão por conta da sequência negativa - eliminações em Copa do e Libertadores e a derrota por 3 a 0 para o .