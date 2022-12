Quando foi a última vez que a Argentina ganhou a Copa do Mundo?

Semifinalista em 2022, a seleção argentina não conquista um título mundial há mais de 30 anos

A Argentina segue viva na briga pelo título na Copa do Mundo de 2022. Mesmo depois de começar o torneio com uma derrota inesperada para a Arábia Saudita, os hermanos se recuperaram, e agora estão na semifinal, em busca de seu terceiro título mundial na história.

Apesar de ter um dos maiores jogadores da história do futebol em seu título, a seleção argentina não vem tendo muito sucesso no cenário mundial há algum tempo. Antes do vice-campeonato de 2014, a última final disputada pelos hermanos havia sido em 1990, quando, assim como no Mundial do Brasil, perderam o título para a Alemanha - à época, Ocidental.

Na ocasião, aliás, a Argentina tinha outro dos grandes jogadores do futebol: Diego Maradona. E foi justamente com o eterno camisa 10 - e contra a Alemanha - que os hermanos conquistaram seu último título da Copa do Mundo, em 1986.

Argentina na Copa de 1986

Archivo

Foi no México, em 1986, que os argentinos comemoraram um título mundial pela última vez. Comandada por Maradona, a seleção superou a Alemanha Ocidental na grande final, depois de uma campanha invicta.

Na primeira fase, a Argentina do técnico Carlos Bilardo passou por Itália, Bulgária e Coreia do Sul, com quem dividia o Grupo A, com duas vitórias e um empate (com os italianos, que defendiam o título). Os cinco pontos conquistados garantiram aos argentinos a primeira posição em sua chave.

No mata-mata, venceu todos os jogos sem a necessidade de disputa de pênaltis em nenhum deles. As vítimas foram Uruguai, Inglaterra (no jogo da histórica "La Mano de Dios") e Bélgica.

Na grande final, com gols de José Luis Brown, Jorge Valdano e Jorge Burruchaga, superou a forte Alemanha Ocidental por 3 a 2, garantindo seu segundo título mundial, oito anos após a conquista de 1978, em casa.