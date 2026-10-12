No momento em que todos os olhos se voltam para as estrelas do Real Madrid em busca de soluções, dois nomes surgiram de fora dos holofotes para dar ao time vitórias preciosas em instantes decisivos. Carlos Espí e Yan Diomandé, uma dupla que não estava nas primeiras contas no início da temporada, mas que contribuiu para somar 7 dos 18 pontos conquistados pela equipe no Campeonato Espanhol, oferecendo ao técnico José Mourinho alternativas extras em uma fase que não admite desperdiçar mais pontos.

Do estádio do Espanyol ao Santiago Bernabéu, e da segunda à oitava rodada, a dupla teve papel decisivo nas vitórias do Real Madrid, depois que o time, por vezes, não conseguiu impor seu ritmo nem se apoiar em seus astros habituais, de acordo com o jornal espanhol "Marca".

Carlos Espí segue aproveitando suas oportunidades da melhor maneira possível, depois de chegar ao Real Madrid procedente do Levante por 25 milhões de euros, valor da multa rescisória. Apesar de seu papel de reserva, o atacante provou sua capacidade de fazer a diferença, marcando 7 gols nesta temporada, sendo 5 em uma única partida com o time sub-21, em sua primeira aparição como titular, em um feito notável para essa categoria.

Seus cinco gols saíram em 142 minutos, uma média de um gol a cada 20 minutos aproximadamente, um indicativo de seu instinto de goleador e de sua capacidade de aproveitar as chances dentro da área. Mas o mais importante para o time principal foi sua influência direta nos resultados do campeonato: Espí marcou dois gols decisivos, ambos aos 90 minutos ou depois, após entrar como substituto, transformando o empate em vitória em duas ocasiões.

No duelo contra o Espanyol, marcou um gol que desfez o empate em 1 a 1, e voltou a aparecer diante do Elche, quando o Real Madrid corria o risco de perder dois pontos após desperdiçar uma vantagem de dois gols, anotando o gol da vitória por 3 a 2 nos acréscimos. Graças a esses dois gols, o atacante deu ao time quatro pontos preciosos, confirmando que a influência dos reservas pode ser decisiva mesmo quando eles não recebem muitos minutos em campo.

Do outro lado, Yan Diomandé vive uma história diferente, depois de se juntar ao Real Madrid por 140 milhões de euros, em uma transferência recorde que o tornou o jogador mais caro da história do clube, segundo o relato apresentado na reportagem.

O jogador marfinense, de 19 anos, carrega grandes esperanças, diante da aposta em seu talento e em sua capacidade de evoluir sob o comando de Mourinho.

Seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid veio contra o Villarreal, dando ao time um momento decisivo em uma partida na qual não apresentou o nível esperado. Embora um único gol não seja suficiente para justificar o valor altíssimo da negociação, ele representa um início importante para o jovem jogador, que mostrou um lampejo de seu potencial em um momento no qual a equipe precisava de alguém para fazer a diferença.

Sua contribuição ofensiva foi um dos momentos mais marcantes do segundo tempo, depois que o Real Madrid perdeu eficiência e ritmo, dando à torcida do time mais um motivo de otimismo quanto ao seu futuro.

O ponto em comum entre Espí e Diomandé não se limita à contribuição na conquista de pontos, mas se estende ao fato de terem aparecido justamente nos momentos em que o Real Madrid precisava de soluções alternativas, enquanto seus astros não conseguiam impor seu domínio da forma habitual.

O time, cujo rendimento oscila entre o brilho e a queda de produção dentro de uma mesma partida, encontrou em seus jogadores de apoio uma fonte importante de decisão, seja por meio de gols tardios, seja por meio de lampejos individuais capazes de mudar o rumo do confronto.

E ainda que sete pontos não decidam a disputa do campeonato em outubro, eles podem fazer uma diferença importante nas contas da briga pelo título, depois de ajudarem o Real Madrid a evitar mais tropeços e um distanciamento maior do Barcelona, líder da classificação.

E enquanto Mourinho segue em busca de estabilidade e de um desempenho mais consistente, Espí e Diomandé provam que o caminho das vitórias não depende sempre dos nomes de maior brilho, mas pode ser construído pelos pés de jogadores que esperam sua oportunidade e, depois, a aproveitam no momento certo.