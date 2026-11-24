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Nos estádios da Espanha, o apito do árbitro já não tem a última palavra. O banco de reservas, as entrevistas coletivas e as declarações antes e depois dos jogos passaram a fazer parte de outra batalha, que não se joga com a bola, mas com pressão, desconfiança e gritaria.

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Uma batalha que, na visão do jornalista espanhol Manu Carreño, ameaça a essência do jogo, e cujos protagonistas, desta vez, não são clubes pequenos em busca de justiça, mas os dois gigantes que têm tudo: Real Madrid e Barcelona.

Em um novo episódio de seu famoso programa “El Larguero”, Carreño quebrou o seu habitual silêncio e fez uma crítica dura e sem precedentes aos dois grandes, acusando-os de exercer uma “pressão constante” sobre os árbitros e de se aproveitar da confusão e da fragilidade do sistema de arbitragem para obter o máximo possível de vantagens dentro e fora de campo.

As declarações de Carreño vieram após uma rodada inflamada do Campeonato Espanhol, que ilustrou com toda a clareza aquilo de que ele fala. Enquanto Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid brigavam pela liderança, as partidas se transformaram em verdadeiros palcos de protesto.

O Real Madrid, comandado por José Mourinho, conquistou uma vitória difícil sobre o Celta de Vigo, salvo por um gol tardio de Carlos Espí aos 89 minutos.

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Em outro jogo, o Barcelona virou um placar adverso de 2 a 0 e conquistou uma vitória emocionante, enquanto o Atlético de Madrid atropelou o Getafe, dono da casa, no Coliseum. Mas os resultados não foram o assunto da rodada, e sim o que aconteceu ao redor deles: reclamações, cartões e uma tensão sem fim.

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Nas duas partidas, Mourinho e Hansi Flick, junto com suas comissões técnicas, foram vistos protestando contra toda decisão que os desagradava. Os cartões amarelos se multiplicaram, e a situação chegou ao ponto de Fermín López ser expulso enquanto estava sentado no banco de reservas, depois de não conseguir conter a raiva contra o árbitro. Ele deixou o campo em uma cena que reflete o tamanho da tensão que passou a cercar a arbitragem espanhola.

Em sua análise, Carreño afirmou: “Costumamos tender à crítica, e eu não sou de criticar o mundo da arbitragem, mas temos de pedir àqueles que geram mais polêmica, que neste caso são Real Madrid e Barcelona, que baixem um pouco o tom das críticas. Os árbitros já estão sobrecarregados com pressão suficiente e não aguentam mais.”

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O jornalista espanhol insistiu na necessidade de separar totalmente o que acontece agora do famoso caso Negreira, no qual o Barcelona esteve envolvido, e declarou: “Seria injusto colocar os dois clubes no mesmo saco se estivermos falando do caso Negreira, porque é um assunto completamente diferente e não tem nenhuma relação com o que estamos discutindo hoje. Fomos nós, aqui, que revelamos essa história, e conhecemos bem a sua dimensão.”

E acrescentou: “O que vem acontecendo desde o início da temporada é outra coisa: no banco de reservas, nas entrevistas coletivas, antes, depois e durante as partidas. Tudo gira em torno de quem consegue pressionar mais os árbitros para obter a maior vantagem possível, e ainda estamos apenas na 12ª rodada.”

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Para Carreño, o grande paradoxo é que Real Madrid e Barcelona deveriam ser os últimos a reclamar, dada a sua força, a sua história e a sua influência. Ainda assim, são eles que lideram a campanha de pressão, aproveitando-se do que ele chamou de “fragilidade do sistema de arbitragem”.

E encerrou com um recado claro: “Temos de pedir a todos, especialmente a Real Madrid e Barcelona, que reduzam um pouco as expectativas, porque o jogo não pode continuar assim, com cada decisão da arbitragem virando uma crise e cada partida se transformando em uma batalha fora das quatro linhas.”