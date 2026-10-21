Qual é o segredo? A camisa do Como levanta questionamentos na casa de Messi

Cesc Fàbregas, técnico do Como, revelou o segredo por trás da aparição de Ciro, filho do lendário Lionel Messi, vestindo a camisa de seu time, depois que a foto que circulou pelas redes sociais levantou questionamentos sobre o motivo da escolha justamente dessa camisa.

A imagem se espalhou após ser publicada por Antonela Roccuzzo, esposa de Messi e mãe de Ciro, em sua conta no Instagram, antes de chegar a Fàbregas, ex-companheiro de Messi no Barcelona, que revelou os bastidores do episódio durante uma entrevista na terça-feira.

Fàbregas afirmou, em declarações à rede Sky reproduzidas pelo site Football Italia: "Fui eu quem lhe deu aquela camisa. Nossas esposas, nossos filhos e eu somos amigos próximos há muitos anos, e enviei a eles muitas camisas do Como".

A imprensa italiana havia noticiado que Ciro escolheu a camisa do Como por sua admiração por Nico Paz, um dos principais candidatos a suceder Messi no uso da camisa número 10 da seleção da Argentina após sua aposentadoria.

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Mas o técnico do Como resolveu a questão ao esclarecer: "É a minha camisa. O nome Fàbregas está escrito nas costas, e o número é 4, claro".

Fàbregas e Messi passaram vários anos juntos no Barcelona e disputaram 123 partidas lado a lado com a camisa do clube catalão, em um período que viu os dois conquistarem vários títulos, entre eles o Campeonato Espanhol da temporada 2012-2013 e a Supercopa da Europa em 2011.

O Como, comandado por Fàbregas, recebe o Manchester United na terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira.

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