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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Qual é o papel do árbitro de vídeo? Opinião arbitral encerra a polêmica sobre o pênalti de Mbappé diante do Racing

Racing Santander x Real Madrid
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Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, conquistou um pênalti nos primeiros minutos da partida de sua equipe contra o Racing Santander, pelo Campeonato Espanhol.

Mbappé caiu depois que Mateo Prati, jogador do Racing, colocou o braço no caminho de Mbappé, que avançava dentro da área.

Os jogadores do Racing protestaram intensamente contra a marcação do pênalti, no qual Mbappé marcou o primeiro gol do Real Madrid.

Por sua vez, a rede "Archivo VAR", especializada em lances de arbitragem, afirmou em sua conta no "X": "A tecnologia do vídeo lavou as mãos no estádio El Sardinero".

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E prosseguiu: "Prati teve um contato leve com a barriga de Mbappé que, ao sentir o toque, se jogou no chão".

E encerrou a polêmica dizendo: "Não é pênalti. Não há nenhuma relação entre a entrada do zagueiro e a queda do jogador francês".

 

 

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