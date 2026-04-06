Qual é a situação do Kean? Divulgação da lista oficial do Bayern para o confronto contra o Real Madrid

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
H. Kane
Espanha
Alemanha
England

O time da Baviera com força total antes do confronto no Bernabéu

O Bayern de Munique anunciou a lista de jogadores que viajarão para a capital espanhola, Madri, em preparação para o confronto decisivo contra o Real Madrid, anfitrião da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A lista trouxe uma agradável surpresa para os torcedores do clube bávaro, já que o astro inglês Harry Kane lidera a lista de convocados para a partida, dando um forte golpe nas dúvidas e preocupações que cercavam sua ausência recente devido a uma lesão. A presença do artilheiro inglês na viagem a Madri representa um enorme impulso moral e técnico para o elenco do Bayern de Munique antes deste confronto decisivo e complexo.

A lista contou com a presença da força de ataque da equipe e de vários astros de destaque.

Os nomes incluídos são os seguintes:

Goleiros: Manuel Neuer, Prescott, Orbej.

Defesa: Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Eto’o, Rafael Guerreiro, Josip Stanišić.

Meio-campo: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Bishof, Konrad Laimer, Karl, Aleksandar Pavlović.

Ataque: Serge Gnabry, Harry Kane, Jackson, Luis Díaz, Michael Olise.

A torcida aguarda ansiosamente este clássico acirrado entre os gigantes do Velho Continente, onde o Bayern de Munique, liderado por Harry Kane e o restante de suas estrelas, busca sair com um resultado positivo da fortaleza do Real Madrid para facilitar a passagem para as semifinais.

