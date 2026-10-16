Gabriel Jesus, estrela do Barcelona, está perto de ser titular contra o Real Betis, neste sábado, pela LaLiga, depois de ter ficado no banco de reservas diante do Galatasaray.

Segundo o jornal espanhol "AS", Hansi Flick se vê diante de um novo impasse quanto à escolha do centroavante, à espera de que Raphinha alcance a plena condição física, antes do confronto com o Real Betis marcado para o próximo sábado.

O técnico do Barcelona tem várias opções para ocupar a posição de camisa 9, graças ao bom planejamento e à versatilidade de funções de seus jogadores no setor ofensivo.

Apesar da variedade de alternativas, o brasileiro Gabriel Jesus lidera a lista de candidatos a ocupar a vaga de centroavante no Barcelona.

Próximas partidas BET La Liga 12:30 BAR Assistir

O jogador não começou a partida contra o Galatasaray na Liga dos Campeões, o que o torna a opção mais próxima de recuperar seu lugar na equipe titular em um confronto que deve impor grandes desafios ao time catalão.

A gestão dos minutos em campo e a busca por soluções para manter a vitalidade do grupo influenciam as decisões de Flick.

O treinador havia afirmado antes da partida que Gabriel Jesus tinha a condição física necessária para voltar ao time titular, mas preferiu não arriscar o jogador, que sofreu lesões graves nos últimos anos.

O atacante brasileiro reúne argumentos fortes para garantir a titularidade contra o Betis, já que participou pela primeira vez como substituto de Raphinha diante do Getafe e conseguiu marcar.

No aspecto técnico, Gabriel Jesus se adaptou de forma ideal ao Barcelona, e sua movimentação, sua capacidade de interagir com os companheiros e de criar espaços o tornam uma opção útil para a equipe no confronto com o Sevilla.

Uma das outras alternativas à disposição de Flick é apostar em Dani Olmo na posição de falso 9, solução a que recorreu durante o jogo da equipe em Istambul, pela Liga dos Campeões.

Esse esquema permite acrescentar mais um meio-campista às zonas interiores, o que dá ao time maior controle da bola e dificulta a tarefa defensiva do adversário, diante da ausência de um centroavante para os zagueiros marcarem.

Ainda assim, repetir essa opção desde o início contra o Betis parece algo improvável, porque esse método se encaixa em circunstâncias específicas e não serve para todas as partidas.

Além disso, adotar essa abordagem priva o Barcelona de um centroavante e reduz o impacto de Olmo quando ele atua atrás do camisa 9.

Desponta ainda outra possibilidade: escalar o inglês Anthony Gordon na posição de centroavante, entregando a ponta esquerda ao alemão Karim Adeyemi.

Gordon marcou em duas partidas consecutivas, enquanto Adeyemi também vive um momento especial, após anotar seu segundo gol na Liga dos Campeões nesta temporada no jogo da equipe no estádio Rams Park, em Istambul.

Em contrapartida, as chances do atacante egípcio Hamza Abdelkarim de atuar contra o Real Betis parecem bastante limitadas.







