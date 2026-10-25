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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport
Hussein Hamdy
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Qual é a situação de Hamza? 4 desfalques atingem a lista do Barcelona no Clássico

H. Flick
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Abdelkarim
Alemanha
Espanha
Egito

Como Flick vai resolver a crise?

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, anunciou a lista de relacionados de sua equipe para o confronto diante do Real Madrid, marcado para este domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

As escolhas de Flick registraram a ausência de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García e Andreas Christensen por lesão, enquanto o treinador alemão incluiu Hamza Abdelkarim entre as opções ofensivas do Barça no Clássico.

A lista completa do Barcelona para o Clássico ficou assim:

Goleiros: Joan García - Szczesny - Livakovic.

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BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA

Defesa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Xavi Espart - Gerard Martín - Álex Campos.

Meio-campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Jorén.

Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

O Barcelona ocupa a liderança da classificação do Campeonato Espanhol com 27 pontos, enquanto o Real Madrid está na terceira colocação com 21 pontos.

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