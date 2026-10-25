O técnico do Barcelona, Hansi Flick, anunciou a lista de relacionados de sua equipe para o confronto diante do Real Madrid, marcado para este domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
As escolhas de Flick registraram a ausência de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García e Andreas Christensen por lesão, enquanto o treinador alemão incluiu Hamza Abdelkarim entre as opções ofensivas do Barça no Clássico.
A lista completa do Barcelona para o Clássico ficou assim:
Goleiros: Joan García - Szczesny - Livakovic.
Defesa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Xavi Espart - Gerard Martín - Álex Campos.
Meio-campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Jorén.
Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.
O Barcelona ocupa a liderança da classificação do Campeonato Espanhol com 27 pontos, enquanto o Real Madrid está na terceira colocação com 21 pontos.