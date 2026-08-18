José Mourinho, técnico do Real Madrid, começou a desenhar os contornos de sua escalação titular antes do início da caminhada da equipe no Campeonato Espanhol, depois que o período de preparação revelou suas primeiras tendências, com destaque para a aposta no esquema 4-2-3-1 e a tentativa de reunir suas principais armas ofensivas em uma única formação.

Segundo o jornal espanhol "As", Mourinho definiu inicialmente o esquema 4-2-3-1, que lhe dá a oportunidade de escalar o quarteto ofensivo Yan Diomandé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, apesar de os quatro jogadores ainda não terem aparecido juntos em nenhum amistoso durante o período de preparação.

Parece que Mourinho aposta nesse quarteto para construir a força ofensiva do Real Madrid, com a possibilidade de dar a Bellingham funções mais flexíveis atrás do atacante, enquanto o treinador português segue em busca da melhor fórmula para equilibrar os pesados nomes do ataque.

No meio-campo, e apesar do fracasso da tentativa de contratação de Rodri, Bernardo Silva conta com grande confiança de Mourinho, já que o português pode ocupar mais de uma posição, seja no coração do meio-campo ou como armador móvel pelas pontas, o que o torna um dos elementos importantes nos cálculos do treinador.

A disputa parece acirrada pela dupla de volantes, diante da presença de Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Bernardo Silva, enquanto Eduardo Camavinga ainda está fora do círculo de garantias da escalação titular, apesar de ter recebido uma grande oportunidade de participar durante o período de preparação depois de iniciar os treinos mais cedo.

Já na linha defensiva, o quadro ainda é menos claro por causa das lesões e da diferença de prontidão dos jogadores, mas Álvaro Carreras se beneficiou da ausência de Ferland Mendy e foi o jogador da equipe com mais participação durante o período de preparação, ao mesmo tempo em que o "As" indica que Marc Cucurella será um dos elementos importantes nos cálculos de Mourinho ao longo da temporada.

Na frente direita, a disputa parece aberta entre Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries, enquanto Mourinho ainda espera completar suas opções na zaga central com o retorno de Éder Militão e a recuperação de Raúl Asencio, o que faz com que a escolha da dupla de zaga na partida de estreia diante do Espanyol seja algo ainda não definido.

Por outro lado, Arda Güler se impôs com força nos cálculos de Mourinho, depois de aproveitar suas oportunidades durante o período de preparação e dar duas assistências, tornando-se uma das principais alternativas ofensivas da equipe, especialmente porque o esquema 4-2-3-1 lhe dá mais espaço para brilhar na posição de armador.

Brahim Díaz também reforçou sua posição como uma das opções preferidas na ponta direita, enquanto o jovem Carlos Espí foi um dos maiores beneficiados do período de preparação, depois de subir na ordem dos reservas e ficar mais próximo de substituir Mbappé no ataque, superando Endrick nos cálculos atuais de Mourinho.

Após 6 amistosos, dos quais o Real Madrid saiu com 5 vitórias e um empate, mantendo a defesa intacta nos últimos 243 minutos, Mourinho entra no confronto contra o Espanyol no próximo sábado com contornos iniciais claros para sua equipe, ainda que algumas posições sigam abertas à disputa e à mudança no início da temporada.