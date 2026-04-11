Qual é a relação entre o marroquino e Griezmann? O Bernabéu grita: quem roubou a alma do Real Madrid?

Em seu artigo intitulado “O Real Madrid já não é o Real Madrid”, o jornalista espanhol Juan Ignacio Gayardo traça um quadro sombrio da situação dentro do clube merengue, considerando que a equipe perdeu parte de sua identidade histórica, que a tornou um símbolo de domínio e determinação.

O autor, em seu artigo publicado no jornal “Marca”, apontou que o tropeço contra o Girona não é apenas um resultado passageiro, mas um reflexo de uma crise mais profunda que se estende à estrutura administrativa e técnica do clube, onde crescem as dúvidas sobre a falta de uma visão clara e o conflito de centros de poder dentro da diretoria.

O autor considera que a dependência contínua da “remontada” tornou-se um comportamento que reflete falta de preparação e relaxamento, afirmando que o Real Madrid, que antes fazia milagres com sua determinação, hoje vive das memórias de sua antiga glória.

O artigo foi publicado da seguinte forma:

“Mais um revés para o Real Madrid, desta vez contra o Girona, transformando o ambiente do Santiago Bernabéu em uma mistura de raiva, decepção e confusão.”

“A torcida, acostumada a ver seu time impor sua supremacia, se viu questionando a razão por trás da queda no desempenho e do desgaste da personalidade que sempre caracterizou o clube real. Os olhares se voltaram para a diretoria, em busca de respostas, mas o silêncio foi a única resposta”.

“A polêmica não demorou a surgir. Enquanto a equipe atravessa um momento de instabilidade técnica, surgiram reportagens na mídia falando sobre a intenção do clube de nomear um novo diretor esportivo, o que o Real Madrid se apressou em negar categoricamente.”

“O clube baseou sua negação em suas conquistas europeias recentes, afirmando que seis títulos da Liga dos Campeões na última década são suficientes para comprovar o sucesso de seu sistema administrativo. Mas a realidade atual e as impressões negativas que acompanham a temporada abrem espaço para questionamentos legítimos sobre a necessidade de rever a estrutura administrativa do clube.”

“Ao mesmo tempo, aumentam os rumores nos corredores do clube sobre uma dupla liderança entre o diretor-geral José Ángel Sánchez e o marroquino Anas Lagrairi, considerado o braço direito do presidente Florentino Pérez.”

“Lagrairi não ocupa um cargo oficial, mas goza de ampla influência nos bastidores, o que tornou a relação entre ele e Sánchez complexa e levantou dúvidas sobre a eficácia desse equilíbrio administrativo.”

"Essa duplicidade na tomada de decisões, aliada ao desempenho instável da equipe, suscita preocupações quanto ao futuro do Real Madrid em uma temporada que parece caminhar para um final sem títulos. Após a eliminação da Copa do Rei e o declínio no desempenho na Liga, resta apenas a Liga dos Campeões como última esperança para salvar a temporada, mas até mesmo essa esperança parece estar repleta de riscos".

"A dependência excessiva da 'remontada' tornou-se um comportamento recorrente nos últimos anos, o que alguns analistas descreveram como otimismo exagerado e atitude de alunos que não fizeram o dever de casa a tempo, pois os milagres que o Real Madrid costumava realizar no passado não são uma regra na qual se possa confiar sempre, mas sim exceções criadas pelo espírito de equipe em momentos raros.”

“Hoje, o Real Madrid parece estar diante de uma verdadeira encruzilhada: entre um passado glorioso construído com confiança e firmeza, e um presente turbulento que carece de clareza de visão e equilíbrio na gestão. A torcida clama por respostas, o estádio murmura perguntas, mas da cabine só vem o silêncio”.