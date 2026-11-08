Os representantes da Federação Internacional de Futebol chegam nesta segunda-feira ao estádio Spotify Camp Nou para avaliar as condições das instalações, em preparação para a Copa do Mundo de 2030.
O jornal Sport informou que a Federação Espanhola e o Barcelona esperam obter relatórios positivos a respeito das instalações do Camp Nou, que é considerado uma das grandes joias da Copa do Mundo.
No dia seguinte, terça-feira, a delegação da Fifa visitará o estádio RCDE, do Espanyol.
O estádio Spotify Camp Nou busca sediar a partida final, conforme foi reafirmado durante um evento realizado em Barcelona na última segunda-feira.
O prefeito de Barcelona, Jaume Collboni, pediu publicamente a realização da partida decisiva, com o apoio do presidente do Barcelona, Joan Laporta, ao lado de outras autoridades, como o secretário de Esporte do governo da Catalunha, Berni Álvarez, e o presidente da Federação Catalã de Futebol, Joan Soteras.
Todos eles contaram com o apoio de Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, que reafirmou seu desejo de que a partida final seja disputada na Espanha, seja no estádio Spotify Camp Nou ou no estádio Santiago Bernabéu.
Em contrapartida, o Marrocos intensifica sua pressão para alcançar o mesmo objetivo, dentro de sua candidatura conjunta com Portugal.
Apesar de o Marrocos contar com o estádio Hassan II, que tem capacidade para 115 mil espectadores, a Espanha confia que a Fifa lhe conceda a honra de sediar a partida final, por possuir dois estádios tradicionais com uma grande história e que passaram por obras de desenvolvimento e reforma, que são o Spotify Camp Nou e o Santiago Bernabéu.
A decisão não será tomada antes de 2027 ou 2028, e ainda há muitos acontecimentos que podem ocorrer antes dessa data.