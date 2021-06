Qual cargo o filho de Johan Cruyff vai ter no Barcelona?

Ex-jogador e treinador, Jordi Cruyff teve passagens pelo clube catalão e deixou a China para honrar legado do pai

Jordi Cruyff, filho do lendário Johan Cruyff, está de volta ao Barcelona. O ex-jogador com passagens por Manchester United, Barça e Espanyol chega ao clube para assumir a posição de diretor adjunto de esporte.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O holandês de 47 anos atuou como treinador nas últimas temporadas, dirigindo o Shenzhen, da China, e agora se tornará uma espécie de braço direito de Joan Laporta no clube catação.

❗ ÚLTIMA HORA | @JordiCruyff es vincularà a l'organigrama de l'àrea de futbol a partir de l'1 d'agost — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 3, 2021

A decisão passa pela metodologia “Cruyffista”, tão defendida pelo novo presidente Laporta, que assumiu após a renúncia de Josep Maria Bartomeu, em outubro de 2020. A decisão foi anunciada na manhã desta quinta (3), e Jordi assume a partir do dia 1º de agosto.

Em entrevista à Barça TV, Jordi comentou sua chegada:

Mais artigos abaixo

“Já se passaram 25 anos desde que saí. Sinto que estou voltando para casa. A sensação de conhecer bem a casa vai me ajudar muito no trabalho e a motivação é enorme. É um clube muito especial para mim e para minha família. É um orgulho estar aqui”, comentou o ex-jogador.

“Agradeço muito. Vou dar o meu melhor para ajudar o clube. Há muito trabalho a ser feito. Tive várias experiências nas bancadas e no escritório. Minha intenção é ajudar, colaborar com as pessoas. Eu cresci aqui, passei muitos anos no clube e acho que para todos o vínculo entre a família Cruyff e o Barça é muito claro. Eu gostaria de ser Johan Cruyff, mas ele é imortal”, concluiu.