Compartilhar Siga GOAL no Google

A seleção do Egito faz um duelo importante contra o Malawi, que joga em casa, com a ambição de garantir oficialmente a vaga na Copa Africana de Nações de 2027. É mais um teste para o time do técnico Ali Maher, que busca manter a sequência de vitórias e confirmar sua superioridade no Grupo B.

Publicidade

Ali Maher, técnico da seleção do Egito, divulgou a escalação titular para o confronto com o Malawi, marcado para o Estádio Nacional Bingu, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

O Egito entra em campo com grande vantagem psicológica, depois de golear a seleção malawiana por 5 a 0 no duelo entre as duas equipes na última sexta-feira, pela terceira rodada. O resultado dá aos egípcios uma nova chance de confirmar a superioridade e dar mais um passo rumo à classificação.

Ali Maher fez duas mudanças no time titular em relação à partida anterior. Ele decidiu escalar Marwan Attia no meio-campo no lugar de Ahmed Sayed "Zizo", enquanto Karim Hafez ganhou a oportunidade na lateral esquerda, no lugar de Ahmed Fattouh.

A seleção do Egito foi escalada da seguinte forma:

Publicidade Publicidade

Goleiro: Mostafa Shobeir.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Defesa: Mohamed Hany, Ramy Rabia, Hossam Abdelmaguid e Karim Hafez.

Meio-campo: Mohanad Lasheen, Marwan Attia e Nasser Maher.

Publicidade

Ataque: Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed Salah e Omar Marmoush.

No banco de reservas ficam: Mohamed El Shenawy, Mahdy Soliman, Tarek Alaa, Ahmed Fattouh, Mahmoud El Wensh, Mahmoud Marei, Ahmed Sayed "Zizo", Mahmoud Saber, Mohamed Shehata, Ibrahim Adel, Haitham Hassan e Hamza Abdelkarim.

Publicidade

O Egito lidera o Grupo B com 7 pontos, à frente de Angola, segunda colocada com a mesma pontuação, pelo saldo de gols. O Malawi ocupa a terceira posição, com 3 pontos, e o Sudão do Sul é o lanterna, sem nenhum ponto.

O confronto tem importância excepcional para os egípcios: uma vitória os levará aos 10 pontos e garantirá oficialmente a classificação para a fase final a duas rodadas do fim das Eliminatórias, já que a equipe está em situação confortável na disputa por uma das duas vagas do grupo.

Publicidade

O regulamento das Eliminatórias prevê a classificação dos dois primeiros colocados de cada grupo para o torneio continental, que será disputado no Quênia, na Tanzânia e em Uganda em 2027.

Homenagem a Salah reacende a polêmica sobre o maior artilheiro da história

Longe das questões técnicas e do duelo com o Malawi, a concentração da seleção egípcia viveu um clima de festa especial para o astro Mohamed Salah, capitão do Egito. Os jogadores e a comissão técnica liderada por Ali Maher fizeram questão de homenageá-lo, após a polêmica em torno de sua marca de gols pela seleção.

Publicidade

A Federação Egípcia de Futebol publicou fotos em seus perfis oficiais nas redes sociais, nas quais Salah aparece segurando um bolo com o número 70, em referência ao número de gols que marcou com a camisa da seleção, segundo as estatísticas que contabilizam todos os seus gols internacionais.

O gesto veio depois que boa parte da torcida passou a acreditar que o ex-capitão do Liverpool havia se tornado o maior artilheiro da história da seleção egípcia, ao marcar dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Malawi. Com isso, ele teria chegado a 70 gols, superando a marca de 69 gols de Hossam Hassan, ex-técnico do Egito.

Publicidade

A surpresa, porém, veio da Fifa, que reabriu a questão estatística ao alterar os dados publicados em seu site oficial sobre os gols de Salah por seleções. A entidade confirmou que o atacante soma 68 gols, e não 70, o que mantém Hossam Hassan na liderança da lista de maiores artilheiros da história da seleção, com 69 gols, segundo as estatísticas da Fifa.

Jogo contra a Suazilândia está na origem da polêmica

A raiz da divergência estatística remonta a um amistoso que o Egito disputou contra a Suazilândia, atualmente conhecida como Essuatíni, em março de 2013, vencido pelos egípcios por 10 a 0.

Publicidade

Mohamed Salah marcou dois gols naquela partida, mas eles não foram contabilizados em seu registro oficial nos arquivos da Fifa, porque o jogo não cumpriu os requisitos para ser reconhecido como partida internacional oficial de categoria A, já que a seleção egípcia fez um grande número de substituições.

A polêmica ganhou força por causa das divergências nos dados publicados anteriormente no site da Fifa. Um relatório divulgado pela entidade em junho passado indicava que Salah havia chegado a 68 gols antes do duelo com o Malawi, mas o site depois corrigiu o número para 66 gols, o que deixa o jogador com 68 gols após marcar os dois mais recentes.

Publicidade

Enquanto a Federação Egípcia celebra Salah com base nas estatísticas que lhe atribuem 70 gols, a Fifa se mantém firme em um número diferente, e a identidade do maior artilheiro da história do Egito segue em debate entre os números locais e as estatísticas internacionais oficiais.