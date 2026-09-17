Carlos Espí conseguiu salvar o Real Madrid duas vezes nesta temporada de La Liga, depois de garantir ao seu time a vitória sobre o Espanyol na primeira rodada, repetindo o feito diante do Elche.

O site Foot Mercato noticiou, citando a rádio Cadena SER, que Espí, de 21 anos, que se juntou às fileiras do Real Madrid neste verão, poderia ter jogado com a camisa do Barcelona.

A rádio espanhola explicou que Espí foi oferecido ao Barcelona durante a janela de transferências de verão, mas o clube catalão recusou pagar 25 milhões de euros por um jogador que não era titular, além de ter preferido outras opções mais adequadas ao estilo de jogo do time do treinador Hansi Flick.

O jornalista Sique Rodríguez disse que Espí foi oferecido ao Barcelona neste verão, após sua excelente temporada com o Levante.

E acrescentou: "Seu empresário o ofereceu ao Barcelona, mas o clube, depois de avaliar que se trata de um jogador excelente, decidiu não concretizar o negócio porque não queria pagar 25 milhões de euros por um atacante que não seria titular e não teria muitos minutos".

O plano alternativo do Barcelona foi Hamza Abdelkarim, que renovou seu contrato recentemente até 2030.

O jogador egípcio reúne as características do jovem atacante que sabe finalizar as jogadas.

Geoffrey Mateu, ex-jogador do Barcelona, disse pela rádio Cadena SER: "Entendo que Espí tenha sido oferecido ao Barcelona, e que ele tenha acabado, após o fim da temporada passada, em um clube melhor que o Levante, com todo o respeito e carinho".

E explicou: "Mas acho que o Barcelona fez bem em buscar outras características, por causa da filosofia de jogo, das características dos jogadores, e também porque você já apostou em um jovem jogador que não tem as mesmas características. Se você apostou em Hamza naquele momento, por que iria contratar outro jogador?".

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