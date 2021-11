Qual a escalação do Santos contra o Palmeiras?

O Santos entra em campo para enfrentar o Palmeiras, na tarde deste domingo (7), às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Braisleiro. O jogo acontece na Vila Belmiro, e o técnico Fábio Carille conta com algumas peças importantes à sua disposição.

Depois de cumprirem suspensão no jogo contra o Athletico-PR, o meio-campista Vinícius Zanocelo e o atacante Marinho devem recuperar a titularidade. Ambos são vistos como nomes importantes para a comissão técnica.

Há ainda outros jogadores que ficam à disposição de Carille. O zagueiro Kaiky e o meio-campista Gabriel Pirani estão livres de problemas clínicos e devem entrar em campo na tarde deste domingo. Os dois podem ficar no banco de reservas.

Em que pese as voltas já confirmadas, o Santos não contará com John, Sandry, Kevin Malthus, Jobson e Léo Baptistão e Camacho. O grupo está no departamento médico e não tem previsão para retorno aos gramados.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli.

O Santos ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos conquistados, cinco a mais que o Sport, primeiro da zona de rebaixamento.