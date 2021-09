Qual a escalação do PSG contra o Lyon, pela Ligue 1?

Com Messi e Neymar, parisienses entram em campo defendendo a invencibilidade e a liderança do francês; Mbappé é dúvida

O PSG entra em campo neste domingo (19), em clássico contra o Lyon, no Parque dos Príncipes, a partir das 16h (de Brasilia), querendo manter a invencibilidade e a liderança na Ligue 1. O jogo é válido pela sexta rodada.

Os parisienses acumulam cinco vitórias na competição, e contam com as presenças de Neymar e Messi para perturbar os defensores rivais, enquanto Mbappé, com problema físico, é dúvida.

Por outro lado, a lista de desfalques segue longa: Verratti, Sergio Ramos, Dagba, Kurzawa e Bernat seguem no departamento médico, com o zagueiro espanhol ainda sem data específica para estrear.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Pereira, Gueye; Di Maria, Messi, Neymar.

O PSG tem 15 pontos e é o líder do Campeonato Francês.