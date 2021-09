PSG x Lyon: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (19), pela sexta rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Defendendo a liderança isolada, o PSG recebe o Lyon, no Parque dos Príncipes, às 15h45 (de Brasília), em clássico que promete ser quente válido pela sexta rodada da Ligue 1 . A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Lyon DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes - Paris, FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O PSG entra em campo querendo manter a invencibilidade na Ligue 1, com Neymar e Messi querendo relembrar os bons momentos que tiveram no Barcelona, enquanto Mbappé está lesionado.

No lugar do francês, Di María deve iniciar entre os titulares. Por outro lado, Verratti, Sergio Ramos, Dagba, Kurzawa e Bernat seguem fora.

Já o Lyon busca o triunfo para tentar entrar no G-3 do campeonato.

A equipe conta com o retorno de Damien da Silva, após cumprir suspensão. No setor ofensivo, Shaqiri, Paqueta e Ekambi estarão entre os 11.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Pereira, Gueye; Di Maria, Messi, Neymar.

Provável escalação do Lyon: Lopes; Gusto, Denayer, Da Silva, Emerson; Caqueret, Guimaraes; Shaqiri, Paqueta, Aouar; Toko Ekambi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Brugge 1 x 1 PSG Champions League 15 de setembro de 2021 PSG 4 x 0 Clermont Ligue 1 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Metz x PSG Champions League 22 de setembro de 2021 16h (de Brasília) PSG x Montpellier Ligue 1 25 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA Rangers 0 x 2 Lyon Europa League 16 de setembro de 2021 Lyon 3 x 1 Strasbourg Ligue 1 12 de setembro de 2021

Próximas partidas